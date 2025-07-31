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彰化縣6鄉市經營幸福巴士 竹塘鄉獲2025幸福巴士金運獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣竹塘鄉幸福巴士服務學生上下學，接送鄉民往返市區及社區關懷據點，績效卓著，獲頒2025年幸福巴士金運獎的績優獎。圖／竹塘鄉公所提供
彰化縣竹塘鄉幸福巴士服務學生上下學，接送鄉民往返市區及社區關懷據點，績效卓著，獲頒2025年幸福巴士金運獎的績優獎。圖／竹塘鄉公所提供

彰化縣有6鄉鎮市行駛幸福巴士，竹塘鄉幸福巴士行經砂石車頻繁通行的路段，行駛兩年多服務竹塘國中學生和鄉民逾2萬8千人次，安全順暢，榮獲交通部公路局頒發2025年幸福巴士金運獎的績優獎，是縣內唯一得獎的幸福巴士。

竹塘鄉是繼芳苑鄉、員林市之後，全縣第三個經營幸福巴士的鄉市，1輛車，可乘佳20人，2023年3月正式通車，設有幸福通學線-竹中線、關懷服務線-土庫線」，往返竹塘國中及學區、各村落到社區關懷據點，由在地人服務在地人，截至目前行駛1828班次、服務2萬8194人次。

竹塘鄉長蔡碩任表示，竹塘鄉面積大、村落分散，500公尺範圍內無公車站點為常態，加上台19線砂石車頻繁通行，對學生與長者的通行權益構成極大威脅，鄉公所為改善這項結構性交通困境，自籌320萬元，爭取公路局台中區監理所補助50萬元，積極推動幸福巴士計畫，從根本提升鄉內移動安全與便利性。

竹塘國中校長黃仲平說，幸福巴士通車前有不少學生必須騎自行車上下學，穿越台19線時發生交通事故，自從搭乘幸福巴士，兩班次合計40名學生，幸福巴士零肇事率、零誤點率，學生通學安全率大為提升。

2025年幸福巴士金運獎本（7）月29日頒發，花蓮縣富里鄉獲卓越獎、高雄市六龜區獲傑出獎，彰化縣竹塘鄉與屏東縣三地門鄉同獲績優獎，台東縣長濱鄉、苗栗縣南庄鄉獲特別獎。竹塘鄉公所感謝彰化縣政府支持、台中區監理所挹注經費及協助，郷公所承諾優化服務、拓展運行網絡，讓幸福巴士成為守護鄉民交通安全的幸福移動堡壘。

巴士 班次

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