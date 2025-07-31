台日美學生跟著媽祖同遊 文化體驗活動豐原慈濟宮登場

台中市政府教育局指導、台灣外展教育促進會主辦的「台日文化交流 Homestay」活動，今天安排多位台、日、美學生到豐原慈濟宮體驗民俗文化，許多外國學生聽導覽、參觀寺廟建築和典故，也體驗媽祖遶境文化，感覺新奇有趣。

今天47名台灣學生、25名日本學生，與來自楊百翰美語學校的16名美籍學生參加，豐原慈濟宮為來訪學生安排內容豐富的宗教文化體驗活動，也透過媽祖文化導覽解說、神將團神偶體驗教學等，現場氣氛熱鬧。

日本青少年學生也在廟埕前帶來日本祭典舞蹈演出，與現場民眾熱情互動，展現跨文化交流的友誼與熱情。

台灣外展教育促進會理事長林秀美表示，這次台日交流活動從7月26日至8月3日展開為期9天的行程，台灣與日本「Hippo家族俱樂部」持續合作，每年透過Homestay交流方式，加深彼此文化理解與情誼。今年有40位日本青少年分別由接待家庭安排住宿，深入體驗台灣在地生活與人情味。

豐原慈濟宮主任委員陳誌鋒表示，宗教文化無國界，雖世界各地宗教信仰不同，但精神皆本於善念與慈悲。