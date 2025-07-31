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開箱台中神岡圳堵活動中心 白色圓弧造型像小白宮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍今天辦理「神岡區圳堵里市民活動中心興建工程」進度說明會。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍今天辦理「神岡區圳堵里市民活動中心興建工程」進度說明會。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

台中市神岡區圳堵里市民活動中心將驗收完成，立委楊瓊瓔今天開箱她為神岡爭取的第5座市民活動中心，邀台中市議員羅永珍、民政局副局長彭岑凱與社區居民見證建設成果，楊瓊瓔向里民介紹這座斥資逾2500萬元打造的社區新地標，稱讚是擁抱綠意的小白宮。

立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍今天辦理「神岡區圳堵里市民活動中心興建工程」進度說明會，台中市民政局副局長彭岑凱、神岡區長梁益明、圳堵里長鄭秀燕和多位社區居民出席。

神岡區長梁益明說明，圳堵里市民活動中心總經費2576萬元，基地面積近3000平方公尺，為地上一層鋼筋混凝土建築，室內空間達467平方公尺，設置多功能活動室、儲藏室、茶水間、無障礙友善廁所與汽車停車位。建築設計採圓弧造型，配合鄰近公園綠意環抱的環境，更在二樓設有觀景平台，視野開闊、空間舒適。

梁益明表示，圳堵里市民活動中心已於7月4日送件申請使用執照，消防、無障礙勘驗均通過，使用執照可望近期核發，將盡速進行冷氣、音響、投影設備、飲水機與桌椅等軟硬體建置作業，讓社區居民早日進駐使用。

市議員羅永珍表示，這座活動中心從規劃到施工，整體品質與實用性兼具，是公部門與民意代表攜手合作的最好展現。

圳堵里長鄭秀燕表示，整體工程令人滿意，讓圳堵終於有個舒適的活動場域，未來不論是里內長者學習、居民聚會、社福推動都有溫暖據點。她建議增設戶外照明，提升夜間安全與便利性，民政局副局長彭岑凱立即指示區公所協助辦理。

楊瓊瓔說，圳堵市民活動中心是她「用心爭取、全力監督、親自開箱」的心血成果，更是她繼庄後里、大社里、岸裡里、神洲里後，為神岡爭取的第5座市民活動中心。

立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍今天辦理「神岡區圳堵里市民活動中心興建工程」進度說明會。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍今天辦理「神岡區圳堵里市民活動中心興建工程」進度說明會。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍今天辦理「神岡區圳堵里市民活動中心興建工程」進度說明會。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍今天辦理「神岡區圳堵里市民活動中心興建工程」進度說明會。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

議員 楊瓊瓔 台中市

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