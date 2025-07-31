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彰化地方文化館被點名靠政府補助營運 文化局：輔導自主化

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化市南郭郡守官舍經南郭國小學生進駐整理，環境煥然一新。記者林敬家／攝影
彰化市南郭郡守官舍經南郭國小學生進駐整理，環境煥然一新。記者林敬家／攝影

文化局配合文化部推動博物館及地方文化館升級計畫，列管的10所地方文化館，大多仰賴政府補助，無法自給自足維持營運，談不上升級；文化局今表示，已輔導開發多元收入等方式，協助財務自主化。

彰化縣審計室審查文化局持續推動博物館及地方文化館升級計畫，發現部分地方文化館仍須仰賴縣政府補助挹注營運經費，或面臨人力短缺的經營困難，又部分館舍管理不夠完備，需要研謀改善以提升計畫執行效益。

根據審查結果顯示，全數仰賴政府補助營運經費的有二林蔗農事件紀念館、南郭郡守官舍、長源醫院-鹿港歷史影像館，雖有營運收入並獲政府補助挹注營運經費仍虧損者有工藝展覽館、巫家捏麵館；王功蚵藝文化館因人力短缺而改為預約制，二林蔗農事件紀念館因志工招募不易，管理員由學校人員兼任。

文化局指出，二林蔗農事件紀念館交給二林國小管理，由學校人員擔任管理人員，南郭郡守官舍、工藝展覽館（鶴棲別墅）、228暨人權紀念館（北斗郡守官舍）是縣政府管理，沒商業盈虧問題；長源醫院-鹿港歷史影像館今年起交由業主自營，不在公部門管理範圍。

文化局表示，其餘地方文化館還有賴和紀念館、羅厝天主堂文物館一直自營，埔心鄉地方文化館是鄉公所負責，吳肇勳書法館由縣政府委辦活動可以維持營運，目前有營運收入仍虧損的，文化局將輔導開發多元收入、整合在地資源、推動館舍資源共享等方式，引導文化館邁向財務自主化。

文化局 紀念館

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