台中公車3年死傷破千 市府：審計報告有誤

審計部公布去年決算審核報告，台中市區公車在過去3年的死傷破千人，位居六都第一，公車評鑑作業延宕，應改善，市府澄清，該報告數據與交通部數字有落差，應以交通部為主，市區公車交通死傷人數應為六都第三，已函請審計單位釐清，今年公車評鑑作業會趕上進度。

台中到去年底有14家市區公車業者，核定營運路線234條，審計部在去年決算審核報告中提出，台中2022年到2024年市區公車涉入事故導致民眾死亡7人、受傷1184人，總計1191人屬六都最高，排第二的高雄僅640人；以頻率計，台中近3年每百萬延車公里涉入事故死傷人數是5.96人，同樣是六都最高。

審計部報告也提到，交通部公共運輸服務升級計畫的目標值，每百萬延車公里死傷2.49人，台中是目標值2倍以上，需將行車安全納入評鑑指標加重評比，但台中2023、2024年的服務評鑑作業進度嚴重延宕，還有駕駛缺工、公車漏班率等問題。

交通局回應，根據交通部道安總動員的公開資訊，過去3年台中市區公車交通事故死傷人數是963人，非審計報告中的1191人，僅排在六都第三，低於新北、台北，已請審計單位釐清。

另外服務評鑑作業招標前要先確認評鑑指標，台中市在2015年較晚確定評鑑指標，導致作業進度落後，連帶影響後續作業，今年會追回進度，明年回歸正常，半年各做一次評鑑。

交通局表示，台中市對公車漏班率實施自動稽核，近乎全國最嚴，但漏班主因是缺駕駛，目前推動受訓即就業，輔導駕駛取得大客車執照，盼盡快補足人力。

台中客運業者表示，市區公車交通事故大多肇因於右轉時的內輪差，近年積極強化駕駛路口右轉「停、看、聽」，包含教育訓練、路口定點稽查等等；至於漏班率，公司僅能保證首班車準時出發，後續因交通壅塞等狀況導致的誤點，非業者能掌控。