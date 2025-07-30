網傳稅收超徵120億 中市府：近6年合計短徵17億

針對網傳「台中近年超徵120億元」圖卡，台中市政府今天表示，市長盧秀燕民國108年上任至113年，近6年地方稅收合計短徵新台幣17億元，超徵說法為憑空捏造、以訛傳訛。

近日網傳1張圖卡，寫有「台中近年超徵120億元」、「市民的錢，還給市民」、「我們要求普發兩萬」等內容。

台中市府今天發布新聞稿表示，稅收並非隨意徵收，更非市府任意調整，而是依照中央制定的地方稅法與地方稅自治條例，精準編列、依法執行。這些虛構數字的流傳，不僅嚴重誤導市民，更傷害台中市財政的公信力與市民對公共預算的信任。

市府說明，政府稅收分2大類，第一類是國稅（如所得稅、營業稅、遺產及贈與稅等），由中央的國稅局負責徵收，收入進國庫；另一類是地方稅，包括印花稅、使用牌照稅、地價稅、土地增值稅、房屋稅、契稅、娛樂稅等，是由市府的地方稅務局負責徵收，收入則進市庫。俗稱稅收超徵其實是實徵數大於預算數。

依台中市政府歷年總決算資料顯示，108年地方稅收預算429億元、實徵467億元，超徵38億元；109年編列預算430億元、實徵477億元，超徵47億元；110年編列預算460億元、實徵468億元，超徵8億元。

另外，111年編列預算480億元、實徵440億元，短徵40億元；112年編列預算490億元、實徵405億元，短徵85億元；113年編列預算450億元、實徵465億元，超徵15億元。

市府表示，台中近6年地方稅收預算共2739億元，實徵數為2722億元，合計短徵17億元。所謂「超徵120億」為憑空捏造、以訛傳訛。