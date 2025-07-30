民進黨籍台中市議員周永鴻、蔡耀頡今天計算中市府市庫108至113年間超徵稅額、標售土地及財劃法，286萬市民每人可分得新台幣5萬元，呼籲市府普發現金。提案臨時會審理。

近日網傳「台中市普發4萬元」的圖卡，台中市府查證為假訊息並向警局報案。市長盧秀燕也坦言，假消息已經造成很多市民混淆，有很多人問市府，造成接線人員很大困擾，所以必須澄清、制止。

台中市議員周永鴻今天透過文字稿表示，近期市民呼籲中政府普發現金，盧秀燕應順應民意，普發每名市民5萬元。不僅能實質協助市民、振興地方消費，更是落實盧秀燕一貫主張的「普發現金、還錢於民」政治信念的最佳時機。

周永鴻指出，台中市自盧秀燕上任以來，財政狀況穩健，市庫108至113年間稅課收入決算數超過預算數達415.11億元。此外市府近年也積極標售土地，市地總售出金額至今突破1023億元。「財劃法」修正後，台中市每年可額外獲得262億元中央財政資源，合計可運用財源至少達1700.11億元。

周永鴻表示，若以台中286萬市民計算，平均每人可分得約5萬9444元。每人發放5萬元，總額約1430億元，仍將剩餘超過270億元可用於持續建設台中、推動公共服務，不影響財政健全。

蔡耀頡說，目前已進行提案動作，預計明天提交議會，希望能併入9月的臨時會討論。對此，台中市議會表示，依程序辦理。