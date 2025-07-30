豪雨不斷！台中市西瓜、黑后及金香葡萄減產 列天災現金救助
台中市西瓜、黑后葡萄及金香葡萄受今年丹娜絲颱風及0708豪雨影響，不僅產量銳減，更造成產區嚴重受損，台中市農業局表示，經多方現勘爭取下，農業部在今天公告台中市為上述農作物的農業天然災害現金救助地區，提醒損害率達20%以上農民，可自明日起至8月13日止，向受災土地區公所提出申請品相不同的救助金。
農業局指出，台中市西瓜、黑后葡萄及金香葡萄因受丹娜絲颱風，及今年0708豪雨侵擾，造成部分葉片枯黃、萎凋及果實裂果，特別是黑后葡萄、金香葡萄是做為釀酒用的葡萄重要品種，西瓜以大肚、龍井、清水、東勢、大甲及大安為主要產區，均受到氣候異常造成的頻繁農損。
農業部今日公告天然災害現金救助地區，台中市農業局為中市積極辦理救助、輔導農民復耕，其中西瓜每公頃救助6萬2千元，黑后葡萄及金香葡萄類每公頃救助10萬2千元，呼籲損害率達20%以上農民，自明日起至8月13日止攜帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件，向受災土地區公所提出申請，逾期不予受理。
此外，除中央現金救助，台中市政府依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，另有實際復耕需求者，市府加碼補助復耕資材每公頃1萬元，協助受災農民儘速復耕。
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