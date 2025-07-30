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南投水里幸福巴士 試營運期間免費搭乘

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自南投縣政府
照片取自南投縣政府

為改善交通，南投縣水里鄉「南投幸福GO」29日啟動試營運，南投縣長許淑華、水里鄉長葉銘豐、村里辦公室、長照據點等單位共同參與。許淑華縣長表示，水里幸福巴士即日起進入為期二個月試營運期，試營運期間免費搭乘，歡迎民眾多多利用，便於蒐集相關資訊，才能優化班次，把預約機制與服務品質做得更好。

許淑華縣長表示，「南投幸福GO」從去年九月在竹山、名間、鹿谷啟動後，截至上個月已服務15,000車次、服務約4.7萬人次，改善偏鄉長輩、學生和日常民眾交通問題，也成為民眾外出重要的公共運輸。水里鄉「南投幸福GO」，水里鄉南投幸福GO交由總達客運負責，服務範圍除了水里鄉，並提供竹山、信義以及集集市區等生活圈範圍。

 

聚傳媒

鄉長 許淑華

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