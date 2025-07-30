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德國經濟辦事處長拜會台中市府 盧秀燕：面對關稅開拓歐洲市場

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）接見德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士（左），推廣在地美食。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右）接見德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士（左），推廣在地美食。記者黃仲裕／攝影

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士（Dr. Eva Langerbeck）今天率領多家德商代表訪問台中市，市長盧秀燕親自接見，探討經貿發展、文化交流與機械產業合作。盧強調，面對美國關稅風暴，會積極開拓歐洲市場，如協助企業參加德國自行車展等。

盧秀燕指出，台中是台灣第二大城市，在傳統機械、工具、自行車產業表現亮眼，近年成功進軍半導體與高科技領域，吸引美光、台積電等國際大廠進駐設廠；台中與德國向來在精密機械及製造領域互動頻繁，雙方交流歷史悠久，成果豐碩。

蘭依樺表示，台中是台灣中部的經濟樞紐，具備完整的工業生態與技術基礎，深受德商青睞，希望能建立定期交流平台，深化與當地企業的連結，並藉此拓展德國企業在亞洲的影響力與商機。

除產業交流，雙方也談及文化互動與城市行銷。蘭依樺特別讚賞台中的美食與正熱烈展開的「台中鍋烤節」，邀請盧秀燕參加10月22日在台中舉辦的「德國啤酒節」，藉由美食與節慶增進市民對德國文化的認識。盧也特別準備台灣美食珍珠奶茶，與蘭依樺一起享用。

盧秀燕歡迎德國啤酒節落腳台中，認為多元文化活動能提升城市國際能見度，透過舉辦各類活動及產業論壇，台中與德國之間的合作將不僅止於經濟，更能延伸至教育、文化與觀光領域。

美國關稅風暴席捲全球，盧秀燕指出，市府鼓勵業界分散市場，開拓歐洲市場，積極補助各大產業工會參加國際展覽，例如德國自行車展等，推升台中品牌在國際間的曝光度；此外，台中國際會展中心將於年底啟用，未來也將成為歐洲產品進入台灣的重要平台。

針對外資企業投資，盧秀燕表示，台中市推動「單一窗口」制度，由經濟發展局協助企業解決用地、勞力等行政問題；經發局長張峯源具中央經濟政策經驗，可有效協調，為企業打造高效率、友善的營運環境。

台中市長盧秀燕（中）接見德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士（右），推廣在地美食。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（中）接見德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士（右），推廣在地美食。記者黃仲裕／攝影

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