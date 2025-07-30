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彰化伸港衛福大樓116年完工 提供全齡照護服務

中央社／ 彰化30日電

彰化伸港鄉衛生所長照衛福大樓新建工程今天動土，預計116年完工，大樓為地上6層的複合式長照衛福大樓，設有衛生所、公設民營托嬰中心等設施，涵蓋各年齡層的照顧需求。

彰化伸港鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程，今天舉行動土典禮，出席的有彰化縣長王惠美、衛生福利部長期照顧司副司長吳希文、伸港鄉長黃永欽等人。

吳希文表示，伸港衛生所長照衛福大樓由前瞻基礎建設計畫補助約新台幣3599萬2000元，未來日照中心可服務60名長者，托育部分由社會及家庭署額外補助1,200多萬元，實現0-100歲從小到老的照顧服務。

王惠美致詞時說，大樓為地上6層的複合式長照衛福大樓，地上1樓至3樓設有衛生所跟不老健身房及公設民營托嬰中心，4至6樓為育兒親子館、日間照顧中心及老人健康促進空間。

王惠美表示，育兒親子館提供6歲以下孩子的親子共遊育樂空間，日照中心則會有專業團隊服務60名長輩，未來將提供全齡照顧服務，涵蓋各年齡層的照顧需求。

黃永欽指出，長照衛福大樓完工後，不僅能提供完善的服務和設施，小朋友到老人家都能獲得妥善照顧，還能讓長輩願意走出家門，擁有更好的照顧空間與生活品質。

長照 衛生所

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