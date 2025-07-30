你中了沒？台中鍋烤節首波100組「萬元鍋烤券」開出 準備開吃

民眾投票、市府買單！ 2025台中鍋烤節首波萬元鍋烤券昨由經發局長張峯源抽出，百名幸運兒搶先開吃；這周開始周周抽大獎機票及鍋烤券。經發局說，想知道有沒有中獎？打開台中通TCPASS APP查看小鈴鐺就知道，準備開啟今夏最爽快的鍋烤放題。

張峯源表示，今年共吸引逾650組業者報名角逐「十大火鍋、燒烤人氣店家」，不少店家更自發性推出各式優惠、套餐、折扣券，甚至豪氣加碼抽出香港來回機票、Switch 2等熱門好禮。

張峯源指出，這屆活動合作抵用券店家多達485家，涵蓋台中各區火鍋、燒烤美食熱點，還囊括前兩屆十大火鍋及燒烤店家得主，無論想大口吃肉、暖心吃鍋還是追求蔬食清爽風格通通都找得到，民眾只需打開台中通 TCPASS APP，進入鍋烤節專區，即可查詢。

經發局說明，這周開始周周抽大獎機票及鍋烤券，包含8月1日將抽4組韓國來回機票、8月6日抽印度機票、8月11日當週抽泰國機票、8月16日抽第二波100組萬元鍋烤券、8月18日當週抽義大利機票，以及8月27日抽最終百組萬元鍋烤券及汽車大獎。

台中市數位局為慶祝APP下載次數超越286.8萬次創新紀錄，即日起至8月1日，只要上「漾台中」粉絲專頁完成抽獎條件，還有機會抽中星宇航空台中飛日本神戶商務艙來回機票。

經發局指出，8月2日「就是愛鍋烤徵件競賽」初賽將在台中家樂福青海店熱鬧登場，當天現場同步公布各店家票選目前人氣第一的「領鮮獎」名單，讓民眾搶先掌握本屆台中最具人氣的鍋烤名店。千萬別忘記持續天天投票、5組都投，中獎機會越高，詳情請洽經發局官網https://gov.tw/sCg。