網傳台中超徵120億元 市府駁斥：是短徵17億元

726大罷免第一波投票過後，網路社群盛傳「台中市政府超徵120億元，應還債於民普發現金」說法，製作圖卡流傳。市政府今天嚴正澄清，市長盧秀燕上任以來，6年間台中地方稅收預算2739億元，實徵2722億元，實際上是短徵17億元。

中市府表示，稅收不是隨意徵收，更非市府任意調整，是依照中央制定的地方稅法與地方自治條例精準編列、執行；政府稅收分為兩類，第一類是國稅，如所得稅、營業稅等，由中央國稅局徵收進入國庫；第二類是地方稅，包含印花稅、牌照稅、地價稅、土地增值稅、契稅等，由市府地稅局徵收進入市庫。

根據台中市府歷年總決算資料，2019年編列地方稅收預算429億元，實徵467億元，超徵38億元；2020年編列430億元，實徵477億元，超徵47億元；2021年編列460億元，實徵468億元，超徵8億元；2022年編列480億元，實徵440億元，短徵40億元；2023年編列490億元，實徵405億元，短徵85億元；2024年編列450億元，短徵465億元，超徵15億元。

市府指出，所謂「超徵」，指的是實際徵收稅額大於預算編列稅額，而「短徵」就是相反的狀況。地稅局補充，2022、2023年短徵主要是因為該年度經濟不景氣，土地增值稅與房屋交易的契稅不如預期。