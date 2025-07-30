審計部稱台中市區公車死傷事故六都最高 中市府澄清數字有出入

審計部公布去年決算審核報告，其中台中市審查報告指出，台中市區公車2022到2024年的死傷人數超過千人，居六都第一，另外公車評鑑作業延宕，應改善。市府回應，死傷數字與交通部公布有落差，應以交通部為主，評鑑作業今年將追上進度。

審計報告指出，台中到去年底有14家市區公車業者，核定營運路線234條，為改善市區公車環境，市府編列市區公車營運虧損補貼與免費乘車計畫預算，共25億189萬餘元，到年底執行數23億4538萬餘元，不過仍頻頻發生交通案件。

審計部統計，台中2022到2024年市區公車涉入事故導致民眾死亡7人、受傷1184人，合計1191人是六都最高，排第二的高雄僅640人；以頻率計，台中近3年每百萬延車公里涉入事故死傷人數是5.96人，同樣是六都最高，排第二的高雄是5.4人。

審計部表示，交通部公共運輸服務升級計畫的目標值是每百萬延車公里死傷2.49人，台中是目標值2倍以上，亟需將行車安全納入市區公車評鑑指標加重評比，不過截至去年底，台中2023、2024年的服務評鑑作業進度嚴重延宕。此外，審計部也認為駕駛缺工、公車漏班率等需要改善。

交通局回應，根據交通部道安總動員的公開資訊，2022到2024年台中的市區公車交通事故死傷人數是963人，並非審計報告中的1191人，僅排在六都第三，低於新北市和台北市；不清楚審計部如何統計數據，不過交通資訊應以交通部為主，已請審計單位釐清。

關於服務評鑑延宕，交通局表示，服務評鑑作業招標前要先確認評鑑指標，台中市2015年較晚確定評鑑指標，導致評鑑作業進度較慢，連帶影響後續所有年分至今；今年評鑑團隊已明訂期程，會追回落後進度，並且從明年開始回歸正常，上下半年各做一次評鑑。

交通局說，台中對於公車漏班率實施自動稽核，透過公車動態資訊系統確認每班車發車時間與位置，幾乎是全國最嚴格，不過漏班的主因是駕駛缺工，原班次駕駛臨時出狀況，客運業者找不到代班駕駛，才會漏班；目前市府比照桃園，推動受訓即就業，輔導駕駛取得大客車執照，盼盡快補足人力，解決結構性問題。