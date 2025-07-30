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黃信彰出任彰濱秀傳院長 聚焦高齡照護、社區醫學

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰濱秀傳紀念醫院今天舉辦院長交接，由曾獲台灣醫療典範獎的黃信彰（右）接任。圖／彰濱秀傳提供
彰濱秀傳紀念醫院今天舉辦院長交接，由曾獲台灣醫療典範獎的黃信彰（右）接任。圖／彰濱秀傳提供

彰濱秀傳紀念醫院今天舉辦院長交接，由曾獲台灣醫療典範獎的黃信彰接任，他指出，急重症照護是社區民眾最重要的第一線服務，除此之外將針對健康促進、預防保健努力，讓高齡失能失智長者能在地化照顧，希望彰濱秀傳成為社區醫學典範。

新任院長黃信彰與卸任院長顏鴻章，都曾在台北榮總服務，顏鴻章曾任急診部主任，2022年接下濱秀院長一職，期間他強化腫瘤治療資源，並成立國際甲狀腺中心，期間也擔任台北榮總與濱秀兩大體系間的橋樑，促進臨床、教學與研究合作，也讓濱秀的微創手術中心與北榮標準接軌，2025年彰濱秀傳紀念醫院更登「全球最佳醫院」，位列台灣第 29 名。

今天接下彰濱秀傳醫院院長一職的黃信彰，曾任台北榮總副院長，從北榮退休後，擔任新北市恩主公醫院院長，黃信彰是台灣家庭醫學、老年醫學與社區醫療的權威，尤其在胃腸肝膽疾病、社區與安寧醫療方面具深厚專業。

黃信彰強調在歷任院長奠定的高品質醫療基礎上，強化以病人為中心的照護模式，並推展全人、全家、全社區的健康照護理念，他也說，秀傳亞洲遠距微創手術中心已在國際醫界建立良好聲譽，未來將持續發展智慧醫療與AI應用。

榮總 醫學 微創手術

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