1年6次免費心理諮商 中市超過6千名托育人員受惠

托育人員需要同時照顧多位幼兒，並處理各種突發狀況，工作壓力大。為紓解托育人員壓力，並提供嬰幼兒健康安全的托育環境，台中市社會局8月1日起提供全市6000多名托嬰中心托育人員及居家托育人員，每年6次免費的心理諮商，有需求的托育人員可預約。

台中市有6000多名托育人員，社會局8月1日起提供托育人員每年6次免費的心理諮商，若托育人員因為照顧現場的狀況、保親關係溝通，或是自身的家庭關係或壓力調適，產生情緒困擾，可直接向社會局合作的心理諮商所，申請個別諮商服務，協助提升身心健康，改善情緒管理。

社會局表示，托育人員心理諮商每次補助1600元，由心理諮商所直接向社會局請款；當次服務，諮商所不得再向托育人員收取額外的諮商費用，每年免費6次，最高補助9600元，相關資訊皆遵守保密原則，可放心、安心申請。

除托育人員心理諮商補助外，衛生局也提供市民免費定點心理諮詢服務，每人每年4次，線上預約網址。另也可撥打24小時免費安心專線1925、生命線1995及勞工局0800-666-160免付費專線，洽詢心理健康諮商服務。