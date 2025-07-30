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台中強降雨 大坑土石流擋道…警封路守市民通行安全

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
受到西南氣流影響，台中北屯大坑的東山路二段，昨晚有土石流阻斷道路，警方到場封路警戒。記者陳宏睿／翻攝
受到西南氣流影響，台中北屯大坑的東山路二段，昨晚有土石流阻斷道路，警方到場封路警戒。記者陳宏睿／翻攝

台中市受到西南氣流影響，昨晚入夜即下起大雨，北屯區東山路二段、中興嶺往大坑下山方向，因大雨導致邊坡土石鬆動，造成土石泥流混雜樹木洩落到車道，因案發地點為轉彎處，警方到場擺設交通錐，聯絡市府清除。

第五警分局昨晚8時許獲報，北屯區強降雨造成了東山路2段（縣道129線11公里處），中興嶺往大坑下山方向發生土石坍方，大量的土石泥流夾雜樹木阻擋了下山車道，該處位於彎道，加上大雨阻礙視線，影響用路安全。

東山所副所長許信偉、巡佐黃俊棋、警員徐銘鴻、吳鑑恩等人，分別駕駛巡邏車前往警戒，提醒用路人注意，除了在現場擺設交通錐及拉起封鎖線封閉道路，同時將通往中興嶺的上山車道實施調撥車道，直到通報1999派遣相關單位到場協助清除，交通恢復順暢後才收勤。

第五警分局長劉其賢呼籲，近期因氣候多變及大雨特報，行經道路上及山道應注意周遭情況，或避免大雨時段前往山區以維護自身安全，如果有發現道路災情也請撥打110，由警方前往處置。

受到西南氣流影響，台中北屯大坑的東山路二段，昨晚有土石流阻斷道路，警方到場封路警戒。記者陳宏睿／翻攝
受到西南氣流影響，台中北屯大坑的東山路二段，昨晚有土石流阻斷道路，警方到場封路警戒。記者陳宏睿／翻攝
受到西南氣流影響，台中北屯大坑的東山路二段，昨晚有土石流阻斷道路，警方到場封路警戒。記者陳宏睿／翻攝
受到西南氣流影響，台中北屯大坑的東山路二段，昨晚有土石流阻斷道路，警方到場封路警戒。記者陳宏睿／翻攝
受到西南氣流影響，台中北屯大坑的東山路二段，昨晚有土石流阻斷道路，警方到場封路警戒。記者陳宏睿／翻攝
受到西南氣流影響，台中北屯大坑的東山路二段，昨晚有土石流阻斷道路，警方到場封路警戒。記者陳宏睿／翻攝

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