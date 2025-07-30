西南氣流強降雨 南投市淹水1級警戒東山路深及腳踝

南投多鄉鎮今天強降雨，水利署針對南投市等發布淹水1級警戒，多處道路積淹水，其中東山路深及腳踝，甚至有車輛拋錨，居民指此處地勢低，30年來遇較大雨勢就淹水。

交通部中央氣象署上午發布豪雨特報，西南氣流影響，易有短延時強降雨，其中南投縣有局部大雨或豪雨；經濟部水利署針對名間鄉、水里鄉、中寮鄉、魚池鄉、集集鎮、鹿谷鄉、南投市等發布淹水1級或2級警戒，若持續降雨，易淹水村里及道路可能已開始積淹水。

南投市、中寮鄉、竹山鎮等鄉鎮今天上午雨勢不小，南投市東山路、玉井街等路段積淹水，甚至有車輛因此拋錨，民眾趕緊搬拒馬立牌封閉道路；另外，台16線水里鄉往集集鎮多處淹水、竹山鎮集山路民宅遭泥水灌入、仁愛鄉投89線力行產業道路約36公里處土石流。

信義鄉多處道路積淹水，鄉公所今天上午宣布，信義鄉預估雨量達天然災害停止上班及上課作業辦法標準，為確保民眾安全，上午9時30分起信義鄉停止上班、停止上課，提醒避免外出、留意天氣變化，鄉公所持續掌握最新氣象資訊，視情況更新應變措施。