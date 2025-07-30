台中東勢暴雨7戶淹水 區公所發放沙包防災

台中東勢區大茅埔29日晚間下起大雨，東關路7戶淹水。東勢區長翁培真今天說，疑因瞬間大雨，大茅埔圳的水一時排不完溢堤導致淹水，2小時後水退，公所已發放沙包防堵再淹。

台中市昨天晚上下起大雨，東勢區東關路有住戶淹水，東勢區長翁培真獲知，立即偕同區公所人員前往發放沙包，阻擋水勢。翁培真告訴媒體，住戶淹水疑因瞬間大雨，後方大茅埔圳的水一時排不完溢堤，淹約2小時水即退。

今天一早又下起大雨，居民十分擔心又淹水。劉姓居民表示，7、8年前當地也淹過，因為大雨造成圳溝排水不及，淹水的主要都是921大地震前興建的舊房子，其他地震後才建的房子都已經將地基墊高。

翁培真表示，昨晚淹水的居民共有7戶，主因後方的大茅埔圳溢堤，致前方東關路上的住家淹水，今早又下大雨，區公所已經派員前往查看，立即防災。