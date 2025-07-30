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影／西南氣流台中大雨 工業區積水險成運河警疏通

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中工業區今天凌晨下起大雨，第六警分局警員發現路面積水，下車疏通水溝排除。圖／第六警分局提供
台中工業區今天凌晨下起大雨，第六警分局警員發現路面積水，下車疏通水溝排除。圖／第六警分局提供

台中市今天凌晨至上午受到西南氣流影響，台中工業區因大雨積水，當時第六警分局警員巡經該處，發現工業區一路、工業區七路口積水情況越來越嚴重，快成「小型運河」，二警當起臨時清道夫，排除馬路障礙，疏通水溝積水，避免道路淹水

第六警分局工業區派出所警員黃鉦傑、鄭允成，今日凌晨巡經工業區七路，發現路面水勢異常積水，2警見狀不假思索，立即下車查看。

兩警發現，該處水溝被大量落葉、雜物堵住，雨水來不及排出才會導致路面水位迅速上升，眼看情況危急，若未即時排除可能造成交通堵塞，更嚴重的話恐怕會淹水至兩旁廠房。

兩警直接「雨中開工」，將水溝內的堵塞異物清除，直到水流終於恢復暢通，積水也明顯消退，才讓原本幾乎癱瘓的路段慢慢恢復通行。

警方事後通知相關單位前來進行後續排查與清淤，防止同一地點再次積水，確保道路通行的安全。

第六警分局長周俊銘強調，極端氣候愈來愈頻繁，突如其來的大雨往往措手不及，提醒民眾，暴雨期間開車騎車務必放慢速度、開啟燈具，穿戴反光配件，若遇路面積水，切勿貿然通行，以免車輛拋錨甚至危及生命安全，若發現異常積水，可撥打1999市民專線通報，市府將會派人盡速前往清除。

台中工業區今天凌晨下起大雨，第六警分局警員發現路面積水，下車疏通水溝排除。圖／第六警分局提供
台中工業區今天凌晨下起大雨，第六警分局警員發現路面積水，下車疏通水溝排除。圖／第六警分局提供

淹水 暴雨

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