影／西南氣流台中大雨 工業區積水險成運河警疏通

台中市今天凌晨至上午受到西南氣流影響，台中工業區因大雨積水，當時第六警分局警員巡經該處，發現工業區一路、工業區七路口積水情況越來越嚴重，快成「小型運河」，二警當起臨時清道夫，排除馬路障礙，疏通水溝積水，避免道路淹水。

第六警分局工業區派出所警員黃鉦傑、鄭允成，今日凌晨巡經工業區七路，發現路面水勢異常積水，2警見狀不假思索，立即下車查看。

兩警發現，該處水溝被大量落葉、雜物堵住，雨水來不及排出才會導致路面水位迅速上升，眼看情況危急，若未即時排除可能造成交通堵塞，更嚴重的話恐怕會淹水至兩旁廠房。

兩警直接「雨中開工」，將水溝內的堵塞異物清除，直到水流終於恢復暢通，積水也明顯消退，才讓原本幾乎癱瘓的路段慢慢恢復通行。

警方事後通知相關單位前來進行後續排查與清淤，防止同一地點再次積水，確保道路通行的安全。