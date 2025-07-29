網傳普發4萬元遭中市府提告 議員：打壓言論自由

近日網傳「台中市普發4萬元」的圖卡，台中市府查證為假訊息，已向警局報案；民進黨市議員指民眾轉貼屬於政策倡議，而不是造謠，認為市長盧秀燕打壓市民言論自由。

針對網傳的圖卡，盧秀燕今天出席市政會議前接受媒體聯訪時表示，每個人可以有自己不同政治選擇，她都尊重，不過政府的施政不能作假消息，也不能作假圖卡，尤其已經造成很多市民混淆，有很多人問市府，造成接線人員很大困擾，所以必須澄清、制止。

台中市府透過文字稿表示，南區區公所28日上午接獲民眾反映，指稱有人在通訊軟體群組中轉傳台中市政府普發4萬元的圖卡，經查證圖卡內容為假訊息，區公所已向市警察局第三分局報案。

市府呼籲，民眾應確實求證訊息內容的真偽，勿任意轉傳。如經警方追查到案，輕則以違反社會秩序維護法處行政罰鍰，重則恐依刑法恐嚇公共危安等罪偵辦。

對此，民進黨籍台中市議員林祈烽今天發布新聞稿表示，他接獲市民陳情，指日前轉發促市府還富於民的圖卡，遭市府告發違反社會秩序維護法送辦。

林祈烽表示，該市民轉發「台中市超徵120億，學者促還富於民」圖卡，原意並非表示市府即將普發現金，而是市民認為既然市府超徵，為何不還稅於民，屬於政策倡議，而不是造謠。

林祈烽說，市府此舉無疑打壓市民言論自由，企圖營造寒蟬效應，讓台中市倡議、質疑市政的聲音消失。盧秀燕請假反罷免，且說「這是人民的血汗錢，還富於民是應該的」，盧秀燕可以說，市民說了被法辦，無疑是雙重標準。