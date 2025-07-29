彰化羅厝天主堂文物館歷史活在日常 重新開放採預約參觀
歷史建築埔心羅厝天主堂原教室（文物館）今重新開放，除了展示原有的天神鐘、樂器、典籍等文物也播放訪談記錄片，縣政府承諾協助教會導入AI，讓更多民眾藉由科技認識天主教。
縣政府和文化局去年4月動工整修羅厝天主堂文物館，今舉辦修復工程竣工典禮，天主教會台中教區主教蘇耀文帶領來賓和教友先進行教會祈福禮，蘇耀文灑聖水為文物館送上祝福，再由縣長王惠美致辭感謝文化部文資局補助80%、天主堂自籌5%，加上縣政府配合款15%，三方合作以1476萬元修復這幢歷史建築。
王惠美指出，埔心羅厝天主堂是中台灣第一間天主教堂，1905年神父馬守仁建立傳道師培育教室開始傳道，培訓100多名傳道師，教室在2000年轉作文物館，2002年登錄為彰化縣歷史建築，具有宗教、文化與教育的多重重要意義。
王惠美說，縣政府修繕羅厝天主堂，同步辦理「天主教會彰化總鐸區教堂文物普查建檔計畫」，爭取文化部補助108萬元，縣府配合款72萬元，請財團法人天主教上智文教基金會執行計畫，將埔心羅厝耶穌聖名堂等彰化縣12座教堂文化進行系統化調查和數位化建檔，已完成395件文物的數位建檔。
主教蘇耀文表示，羅厝天主堂是蘊含愛與見證的地方，承載信仰的記號，是信仰者奉獻與堅持的結晶，是愛心、共融與服務的展現，他感謝文化部文資局、彰化縣政府和所有投入修復工程的團隊，更感謝羅厝所有教友持續地祈禱與守護教堂。
蘇耀文、台中教區副主教黃清富、王惠美、文資局主秘張祐創、文化局長張雀芬、埔心鄉長張佩瑩、縣議員陳玉姬等宗教與政界人士，共同為修繕完成的文物館開幕，王惠美進入參觀143年歷史的「天神鐘」，談到文物數位化，黃清富提到未來要導入AI，王惠美承諾羅厝天主堂若有需要，縣政府會全力協助。
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