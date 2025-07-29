中市獲國際低碳「A級城市」殊榮 市府：督促台中電廠落實減煤是關鍵
「國際碳揭露專案」（CDP）評比公布，台中市榮獲最高等級「A級城市」殊榮，與法國巴黎、英國倫敦、加拿大溫哥華、日本東京、韓國首爾等國際氣候領頭城市並肩齊名。此次評比有752個城市納入評分，僅122座城市獲A級肯定，台中市躋身全球前15%頂尖城市，在氣候治理上表現卓越。
市府市府永續發展及低碳城市推動辦公室今表示仍不以此自滿，25日還召開今年度第2次「永續低碳城市及氣候變遷因應推動會」，邀集各局處首長及外聘專家學者與會，持續推動永續治理。
永續低碳辦公室說，為達到2050淨零目標，市府在永續發展與淨零轉型，努力趕上國際的腳步。包含督促中火燃煤機組汰除並推動「無煤台中」政策，持續督促台中電廠加速落實減煤工作，且自市長盧秀燕上任以來，燃煤用量已明顯減少，每年減少達300萬噸，這是降低碳排放及改善空氣品質的關鍵。
此外，在工業鍋爐方面，中市全面輔導企業汰換燃油鍋爐為天然氣鍋爐，截至目前全市961座工業鍋爐中，僅剩1家業者使用1座燃煤鍋爐，且已規畫改為燃燒木質燃料與混燒固體再生燃料方式退場。
同時，台中市也推動「光電倍增計畫」今年2月光電裝置容量已達836MW，成長超過5倍，持續朝2030年光電達1GW、再生能源裝置容量達2GW努力。在交通方面，配合捷運、台鐵、高鐵等軌道運輸，滾動式完善公車路網，推出多元交通解決方案，搭配市民專屬雙十乘車優惠及市區公車全面電動化、YouBike 2.0設站突破1千5百站，以實質行動鼓勵市民使用大眾運輸，打造台中低碳運輸環境。
在建築節能方面，市府推動「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」創六都之先，引入「城市風廊」概念，以「基地通風率」做為評估指標，鼓勵業者為城市降溫，同時達到節能效果，市府核准的宜居建築建造執照已達252件，約增加340處小型社區鄰里公園，形同「一建案一公園」。
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