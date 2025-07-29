快訊

監察院公布政治獻金專戶賸餘 2024總統候選人餘額曝光

未來將採購超過10萬架無人機 審計部示警訓能、訓場不足

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化市「扭扭路」路樹不見了 視線安全vs市容綠化掀論戰

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市彰南路辦理15個路口及分隔島改善工程，將中央分隔島的行道樹移除，不再補植，引起民眾正反兩面看法。記者劉明岩／攝影
彰化市彰南路辦理15個路口及分隔島改善工程，將中央分隔島的行道樹移除，不再補植，引起民眾正反兩面看法。記者劉明岩／攝影

台14線彰化市彰南路因路口標線不對稱，被形容為「扭扭路」，公路局上月完成辦理15個路口改善，但民眾卻發現原有分隔島的路樹都不見了，認為有礙市容景觀及淨化空氣效果；公路局彰化工務段段長廖志彬表示，中央分隔島不種行道樹，是基於視線通透性及維護管理考量。

台14線彰化市彰南路因路口標線不對稱，駕駛人常違規跨雙白線行車，警方去年即受理540件檢舉案，引發民怨，加上路口未設左轉車道，常造成塞車。公路局彰化工務段從今年三月起，針對彰南路1到3段15個路口辦理改善，並同時在路口施設20多處行人庇護島，提前上月完工。

彰南路辦理路改善時，也一併重做分隔島，但民眾卻發現原有的分隔島行道樹被移除後，未重新種植，只有鋪上草皮。有網友即在臉書「彰化人大小事」PO文表示，分隔島種植行道樹可以淨化空氣、淨化空氣，有助市容景觀，也有網友說「大太陽下，能躲的樹蔭都沒有」，有的網友認為，「只須在彎道或停止線前不種樹就可以了，整排砍掉真的不可取」。

不過，也有不少網友支持分隔島不植樹做法，認為「明亮多了，視線安全度更好」，也有人認為「分隔島種樹只會影響視線，颱風來了也容易發生危險」。

公路局彰化工務段段長廖志彬說，彰南路因路口標線不對稱，造成交通亂象，公路局因此辦理15個路口改善，也一併重做分隔島，並將原中央分隔島上的行道樹移除，只鋪上草皮，未來不會再補植行道樹。

廖志彬說，過去道路中央分隔島常會種植行道樹，但目前的觀念已有改變，主要是中央分隔島種喬木容易影響視線的通透性，而且行道樹也會造成維理維護問題，像浮根、落葉清掃及必須定期修剪等，如果遭遇颱風侵襲，動輒樹木傾倒折枝，往往也會影響行車安全。

彰化市彰南路辦理15個路口及分隔島改善工程，將中央分隔島的行道樹移除，不再補植，引起民眾正反兩面看法。記者劉明岩／攝影
彰化市彰南路辦理15個路口及分隔島改善工程，將中央分隔島的行道樹移除，不再補植，引起民眾正反兩面看法。記者劉明岩／攝影

彰化 行道樹

延伸閱讀

國光客運盼停駛14條路線愈快愈好 公路局：沒有一定時間表

提升市容觀感 基隆辦廟口夜市整潔競賽

桃園大雨後老樟樹突倒塌壓壞9車 女駕駛後座被樹枝插入嚇壞

豪雨狂炸！高雄2公路路段預警性封閉 31日6時開放通行

相關新聞

彰化羅厝天主堂文物館歷史活在日常 重新開放採預約參觀

歷史建築埔心羅厝天主堂原教室（文物館）今重新開放，除了展示原有的天神鐘、樂器、典籍等文物也播放訪談記錄片，縣政府承諾協助...

中市獲國際低碳「A級城市」殊榮 市府：督促台中電廠落實減煤是關鍵

「國際碳揭露專案」（CDP）評比公布，台中市榮獲最高等級「A級城市」殊榮，與法國巴黎、英國倫敦、加拿大溫哥華、日本東京、...

彰化市「扭扭路」路樹不見了 視線安全vs市容綠化掀論戰

台14線彰化市彰南路因路口標線不對稱，被形容為「扭扭路」，公路局上月完成辦理15個路口改善，但民眾卻發現原有分隔島的路樹...

彰化94歲婦瘀青腫脹 家屬質疑護理之家照護疏失

彰化市一名陳姓婦人控訴，母親在一家護理之家接受照護期間，身體出現大片瘀青，右上肢與胸部腫脹，就醫後診斷為泌尿道感染、貧血...

促盧市府發錢？網傳「台中普發4萬」挨告 議員批：打壓言論自由

網路瘋傳「台中市普發4萬元」哏圖，轉發者挨告。民進黨台中市議員林祈烽今天說，這名轉發者向他陳情表示，因轉發促盧市府還富於...

中市榮獲2024 CDP「A級」殊榮 與全球頂尖氣候城市齊名

台中市在全球氣候治理舞台再創佳績！2024年「國際碳揭露專案(CDP)」評比揭曉，台中市榮獲最高等級的「A級城市」殊榮，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。