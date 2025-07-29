彰化市「扭扭路」路樹不見了 視線安全vs市容綠化掀論戰

台14線彰化市彰南路因路口標線不對稱，被形容為「扭扭路」，公路局上月完成辦理15個路口改善，但民眾卻發現原有分隔島的路樹都不見了，認為有礙市容景觀及淨化空氣效果；公路局彰化工務段段長廖志彬表示，中央分隔島不種行道樹，是基於視線通透性及維護管理考量。

台14線彰化市彰南路因路口標線不對稱，駕駛人常違規跨雙白線行車，警方去年即受理540件檢舉案，引發民怨，加上路口未設左轉車道，常造成塞車。公路局彰化工務段從今年三月起，針對彰南路1到3段15個路口辦理改善，並同時在路口施設20多處行人庇護島，提前上月完工。

彰南路辦理路改善時，也一併重做分隔島，但民眾卻發現原有的分隔島行道樹被移除後，未重新種植，只有鋪上草皮。有網友即在臉書「彰化人大小事」PO文表示，分隔島種植行道樹可以淨化空氣、淨化空氣，有助市容景觀，也有網友說「大太陽下，能躲的樹蔭都沒有」，有的網友認為，「只須在彎道或停止線前不種樹就可以了，整排砍掉真的不可取」。

不過，也有不少網友支持分隔島不植樹做法，認為「明亮多了，視線安全度更好」，也有人認為「分隔島種樹只會影響視線，颱風來了也容易發生危險」。

公路局彰化工務段段長廖志彬說，彰南路因路口標線不對稱，造成交通亂象，公路局因此辦理15個路口改善，也一併重做分隔島，並將原中央分隔島上的行道樹移除，只鋪上草皮，未來不會再補植行道樹。