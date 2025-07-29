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台中新住民二代論壇 聚焦多元文化融入及職涯發展

中央社／ 台中29日電

台中市府與文化研究單位，今天舉辦新住民二代論壇，邀請演員、創業新住民與公職人員，分享融合在地與個人職涯發展經驗，盼透過論壇在各領域給予新住民更多協助，也分享多元文化。

台中市府法制局、民政局，今天聯合壹元書院、高雄師範大學東南亞暨南亞研究中心等單位合作，舉辦「新住民二代論壇－跨越文化 開創未來」，聚焦文化傳承與創業就業主題，探討建構更友善成長與職涯支持環境。

會中邀請曾入圍金鐘獎的演員阮氏翠恆、廣播主持人阮氏貞，以生命故事回應媒體如何形塑社會觀感；也有創業新住民、教師與公職人員分享文化融入與職涯奮鬥歷程。

中市法制局長李善植會中致詞時表示，台灣是多元族群融合的社會，也可看見多元文化交融風貌，新住民在生活、求職、工作與文化傳承上，市府責無旁貸，透過論壇希望在各項領域給予新住民更多協助，並將多元文化分享給大眾。

來自越南的阮氏翠恆，在台從影十餘年，坦言多數時候飾演的都是「越南新娘」角色；她表示，自己不斷與導演溝通，嘗試修正角色設定，讓劇本呈現更真實新住民樣貌，「我希望大家不只看到外表，更能聽見我們的聲音、理解我們的故事」。

阮氏貞則指出，媒體應為新住民打造「聲音的家園」，不僅是語言溝通平台，更是陪伴與理解的重要依靠；她分享從收音機時代到社群互動的轉變，節目從單向播音進入對話參與階段，「被聽見，才有力量走下去」。

台中的論壇活動，除邀請多組新住民團體演出傳統舞蹈，並規劃多元文化市集，包括來自法國的新住民卷師傅帶來 「卷卷卷」肉桂捲，中國上海的新住民卞健文展示珠寶作品，台中東勢新住民媽媽們帶來融合客家文化的藍染手作，以及中國湖南的新住民分享自製手工辣椒醬，展現多元文化手藝。

創業 新住民 職涯發展

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