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彰化94歲婦瘀青腫脹 家屬質疑護理之家照護疏失

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
94歲老婦入住彰化市一家護理之家，卻出現大片瘀青，家屬質疑照顧不當。圖／讀者提供
94歲老婦入住彰化市一家護理之家，卻出現大片瘀青，家屬質疑照顧不當。圖／讀者提供

彰化市一名陳姓婦人控訴，母親在一家護理之家接受照護期間，身體出現大片瘀青，右上肢與胸部腫脹，就醫後診斷為泌尿道感染、貧血，合併瘀青及疑似血腫或軟組織發炎感染。陳婦質疑護理之家照護不當，甚至可能涉及虐待。對此，該護理之家回應，已配合主管機關展開調查，並承諾會對家屬與社會說明真相。

陳婦說，母親約7、8年前入住這家護理之家，入住後老母親曾出現外傷與瘀青，她反映未果，而這次情況更嚴重，被診斷後需要住院觀察，讓她懷疑是否涉及照護疏失甚至虐待之嫌，且機構至今未清楚說明瘀青原因，還要家屬主動辦理退住。

護理之家指出，能夠理解家屬的心情，希望長輩可儘快復原，現已配合縣府主管機關調查，希望還原事件的真相，會給社會及家屬交代。

社會處副處長涂敏群表示，縣府受理通報後，已由社會處會同衛生局、勞工處進行調查，已優先將長輩轉送醫院照顧，並調閱現場監視錄影畫面及相關記錄，盡速召開專家諮詢會議來判定，若查證屬實，有虐待或不當照顧情形，將依老人福利法第51條裁處行為人，並公告姓名。

94歲老婦入住彰化市一家護理之家，卻出現大片瘀青，家屬質疑照顧不當。圖／讀者提供
94歲老婦入住彰化市一家護理之家，卻出現大片瘀青，家屬質疑照顧不當。圖／讀者提供

母親 主管 長輩

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