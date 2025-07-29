聽新聞
0:00 / 0:00
彰化94歲婦瘀青腫脹 家屬質疑護理之家照護疏失
彰化市一名陳姓婦人控訴，母親在一家護理之家接受照護期間，身體出現大片瘀青，右上肢與胸部腫脹，就醫後診斷為泌尿道感染、貧血，合併瘀青及疑似血腫或軟組織發炎感染。陳婦質疑護理之家照護不當，甚至可能涉及虐待。對此，該護理之家回應，已配合主管機關展開調查，並承諾會對家屬與社會說明真相。
陳婦說，母親約7、8年前入住這家護理之家，入住後老母親曾出現外傷與瘀青，她反映未果，而這次情況更嚴重，被診斷後需要住院觀察，讓她懷疑是否涉及照護疏失甚至虐待之嫌，且機構至今未清楚說明瘀青原因，還要家屬主動辦理退住。
護理之家指出，能夠理解家屬的心情，希望長輩可儘快復原，現已配合縣府主管機關調查，希望還原事件的真相，會給社會及家屬交代。
社會處副處長涂敏群表示，縣府受理通報後，已由社會處會同衛生局、勞工處進行調查，已優先將長輩轉送醫院照顧，並調閱現場監視錄影畫面及相關記錄，盡速召開專家諮詢會議來判定，若查證屬實，有虐待或不當照顧情形，將依老人福利法第51條裁處行為人，並公告姓名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言