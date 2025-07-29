彰化94歲婦瘀青腫脹 家屬質疑護理之家照護疏失

彰化市一名陳姓婦人控訴，母親在一家護理之家接受照護期間，身體出現大片瘀青，右上肢與胸部腫脹，就醫後診斷為泌尿道感染、貧血，合併瘀青及疑似血腫或軟組織發炎感染。陳婦質疑護理之家照護不當，甚至可能涉及虐待。對此，該護理之家回應，已配合主管機關展開調查，並承諾會對家屬與社會說明真相。

陳婦說，母親約7、8年前入住這家護理之家，入住後老母親曾出現外傷與瘀青，她反映未果，而這次情況更嚴重，被診斷後需要住院觀察，讓她懷疑是否涉及照護疏失甚至虐待之嫌，且機構至今未清楚說明瘀青原因，還要家屬主動辦理退住。

護理之家指出，能夠理解家屬的心情，希望長輩可儘快復原，現已配合縣府主管機關調查，希望還原事件的真相，會給社會及家屬交代。