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瑪利亞基金會推中秋月餅義賣 籌建安老家園

中央社／ 台中29日電

瑪利亞社會福利基金會推出「家好月圓」中秋公益禮盒，義賣所得將全數投入「瑪利亞心智障礙者安老家園」籌建計畫，幫助邁入中老年的心智障礙者「老有所養」的住所，減輕家庭照顧負擔。

中秋節將至，各店家搶攻月餅商機。瑪利亞社會福利基金會今天發布新聞稿，推出公益月餅義賣，幫助籌建安老家園，月餅由承載著30年烘焙經驗與身心障礙青年們的用心製作，從揉麵、包餡到包裝，每一個步驟都是他們努力學習的軌跡。

現年53歲的阿雄，先天患有唐氏症，多年來在瑪利亞愛心家園接受照顧。他總是笑容滿面，平日最喜歡畫畫，阿雄的父母早已辭世，妹妹接下照顧者的責任，隨著阿雄逐漸老化、身體退化得比一般人還快，妹妹的照護壓力也日益沉重。

瑪利亞社會福利基金會推動「心智障礙者安老家園」籌建計畫，期望為他們打造一個安心、有尊嚴、能走入社區的晚年居所，也讓原本承受照護重擔的家庭獲得喘息。

瑪利亞社會福利基金會「家好月圓」中秋公益禮盒，提供6入單層與12入雙層兩款選擇，酥香小月餅、微酸梅子酥、甘甜地瓜黑糖、綿密芋黃流芯，以及鹹甜交融的豆沙蛋黃與棗泥蛋黃。每一口不僅是經典滋味的再現，更是對這群努力不懈青年的支持與鼓勵。

義賣所得將全數投入「瑪利亞心智障礙者安老家園」籌建計畫，幫助邁入中老年的心智障礙者擁有一處「老有所養」的安心住所。

老家 月餅 中秋節

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