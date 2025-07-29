長者住護理之家多處瘀青被要求退住 彰縣府調查中

有民眾在臉書貼文指把母親送進護理之家，卻發現母親身上多處瘀青，護理之家雖承認照顧疏失，但卻被要求退住；彰縣府社會處回應，接獲家屬通報後，已調閱監視器畫面調查中。

有民眾在臉書（Facebook）上名為「彰化人的大小事」社團粉絲專頁貼文，指自己把母親送進一間位在彰化市的護理之家，告訴母親環境很好，有專業的人照顧，不過入住後卻發現母親身上有多處傷口。

這名民眾說，母親的身體及手臂多處瘀青，護理之家雖承認是照顧上疏失，不過卻要她的母親退住，轉去別家機構，母親手臂、身體瘀青，像一塊塊褪不去污跡，而罪惡感也會伴她一生，呼籲大家多多重視護理之家。

有媒體詢問護理之家，護理之家說明，能理解體會家屬心情與感受，也希望長輩儘快復原，他們也會配合縣府主管機關調查，還原事件真相，給社會及家屬一個公平交代。

彰化縣政府社會處今天回應指出，受理通報後，已會同衛生局、勞工處進行調查，且將長輩轉送醫院照顧，同時調閱現場監視錄影畫面及相關記錄。

社會處表示，將盡速召開專家諮詢會議判定，若查證屬實，有虐待或不當照顧情形，將依老人福利法第51條裁處行為人，並公告姓名。