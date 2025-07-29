快訊

卓揆雲林勘災綠委也不挺 批治水歷經三任總統仍無法到位

林德福罷免案「1開票所票數填反」 新北選委會解釋票數錯置原因

前任住持捲極樂醜聞…少林寺宣布由「他」接任 是全國人大代表

長者住護理之家多處瘀青被要求退住 彰縣府調查中

中央社／ 彰化29日電

有民眾在臉書貼文指把母親送進護理之家，卻發現母親身上多處瘀青，護理之家雖承認照顧疏失，但卻被要求退住；彰縣府社會處回應，接獲家屬通報後，已調閱監視器畫面調查中。

有民眾在臉書（Facebook）上名為「彰化人的大小事」社團粉絲專頁貼文，指自己把母親送進一間位在彰化市的護理之家，告訴母親環境很好，有專業的人照顧，不過入住後卻發現母親身上有多處傷口。

這名民眾說，母親的身體及手臂多處瘀青，護理之家雖承認是照顧上疏失，不過卻要她的母親退住，轉去別家機構，母親手臂、身體瘀青，像一塊塊褪不去污跡，而罪惡感也會伴她一生，呼籲大家多多重視護理之家。

有媒體詢問護理之家，護理之家說明，能理解體會家屬心情與感受，也希望長輩儘快復原，他們也會配合縣府主管機關調查，還原事件真相，給社會及家屬一個公平交代。

彰化縣政府社會處今天回應指出，受理通報後，已會同衛生局、勞工處進行調查，且將長輩轉送醫院照顧，同時調閱現場監視錄影畫面及相關記錄。

社會處表示，將盡速召開專家諮詢會議判定，若查證屬實，有虐待或不當照顧情形，將依老人福利法第51條裁處行為人，並公告姓名。

母親 長輩

延伸閱讀

康橋校車翻覆遭減招1班...調查結果今出爐 新北指與減招不衝突

趙少康亮票害到羅智強？ 名嘴：道歉不能說這三個字

投完票亮票恐觸法 趙少康：一時失誤 錯誤示範

太開心？趙少康今公開亮票 違法引發熱議

相關新聞

促盧市府發錢？網傳「台中普發4萬」挨告 議員批：打壓言論自由

網路瘋傳「台中市普發4萬元」哏圖，轉發者挨告。民進黨台中市議員林祈烽今天說，這名轉發者向他陳情表示，因轉發促盧市府還富於...

彰化94歲婦瘀青腫脹 家屬質疑護理之家照護疏失

彰化市一名陳姓婦人控訴，母親在一家護理之家接受照護期間，身體出現大片瘀青，右上肢與胸部腫脹，就醫後診斷為泌尿道感染、貧血...

中市榮獲2024 CDP「A級」殊榮 與全球頂尖氣候城市齊名

台中市在全球氣候治理舞台再創佳績！2024年「國際碳揭露專案(CDP)」評比揭曉，台中市榮獲最高等級的「A級城市」殊榮，...

影／王義川評「台中人非常在乎錢」 江和樹籲：不要糟蹋台中人

726罷免投票，25案包括24席國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民進黨立委王義川在政論節目說，「普發1萬」在台...

台中獲2024國際碳揭露專案A級城市 盧秀燕：空氣品質也改善

台中市獲得2024國際碳揭露專案評比最高等級「A級城市」，與世界先進國家都市並列，在參與評比的全部752座城市中位列前1...

摩力FUN送！台中87家視障按摩據點消費滿400 抽電視、現金折抵

為推廣台中市優良視障按摩據點，台中市勞工局舉辦「摩力FUN送」，8月1日至9月12日活動期間，只要在「台中市優良視障按摩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。