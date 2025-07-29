促盧市府發錢？網傳「台中普發4萬」挨告 議員批：打壓言論自由

網路瘋傳「台中市普發4萬元」哏圖，轉發者挨告。民進黨台中市議員林祈烽今天說，這名轉發者向他陳情表示，因轉發促盧市府還富於民的圖卡遭市府告發，以社維法送辦，林質疑市長盧秀燕雙標，侵害人民言論自由。有律師認為該圖卡是對政策倡議，並無造謠。市府表示，該圖卡經查內容為假訊息，已報警處理。

台中市政府表示，網傳「台中普發4萬元」不實圖卡，經查證此圖卡內容為假訊息，已同步向市警局第三分局報案。立法院日前已通過全民普發1萬元方案，行政院尚未開始執行相關發放作業；為健全財政，台中市決算賸餘已全數用於還債，台中市政府並未公布普發4萬元情事。

警察局呼籲民眾，確實求證訊息內容的真偽，勿任意轉傳，如經警方追查到案，輕則處以行政罰鍰（社維法第63條第1項第5款可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰），重則恐將觸犯刑事法律（刑法恐嚇公共危安等罪）。

林祈烽說，他接獲這名轉發者陳情表示，其日前轉發「台中市超徵120億，學者促還富於民」圖卡，原意並非表示市府即將普發現金，而是市民認為既然市府超徵，為何不還稅於民？屬於政策倡議，而不是造謠。

這名轉發者表示，盧秀燕大力支持中央超徵，普發一萬的政策，回到市府施政，為何市民不能同等要求？對於自己被送辦，家人也很憂心，甚至「以死相逼」要他刪文，很難過市府為何要打壓市民？

林祈烽質疑，盧市府此舉無疑打壓市民言論自由，企圖營造寒蟬效應，讓台中市倡議、質疑市政的聲音消失。更讓人不解的是，盧秀燕請假反罷，跟市民說「這是人民的血汗錢，還富於民是應該的」，市長可以說，小市民說了被法辦？無疑是雙重標準，「只許盧秀燕做秀，不允百姓許願？」

律師王翼升分析，憲法保障言論自由，市府超徵稅收是否還富於民，屬於合理公共政策討論。市民所轉圖卡上有「促」字，一般民眾應能辨明這是政策提議，還不是既定政策。社維法第63條第1項第5款要件為謠言、影響公共之安寧。此圖卡既為政策提議而非謠言，也無影響公共安寧，不知道為何市府要報案。

林祈烽呼籲，市民堅定發聲，若因類似事件被市府提告，可向服務處尋求協助，王律師將義務辯護，跟市民堅定站在一起。