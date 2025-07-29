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埔心羅厝天主堂原教室修復完工 展出珍貴文物

中央社／ 彰化29日電

彰化縣歷史建築埔心羅厝天主堂原教室（文物館）修復工程完工，即日起展出包含有143年歷史的天神鐘等珍貴文物，重新開放民眾預約參觀與導覽。

彰化縣政府今天於埔心羅厝天主堂原教室（文物館）舉辦竣工啟用典禮，彰化縣長王惠美、文化部文化資產局主任秘書張祐創等人與會，由天主教會台中教區主教蘇耀文帶領祈福。

王惠美致詞表示，埔心羅厝天主堂是中台灣第一間天主教堂，1905年由神父馬守仁建立傳道師培育教室開始傳道，2000年轉成文物館使用，並於2002年登錄為彰化縣歷史建築，具宗教、文化與教育重要意義。

王惠美說，修復工程透過文化部文資局補助、縣府配合款及天主堂自籌經費，三方協力修繕，共同保存這座歷史建築，這次展出珍貴文物有143年歷史的天神鐘，刻有「獻給玫瑰聖母」字樣，是地方重要的宗教與生活記憶。

王惠美提及，彰化縣政府去年推動天主教會彰化總鐸區教堂文物普查建檔計畫，將縣內12座教堂文化進行系統化調查，目前已完成395件文物數位建檔。

張祐創表示，古蹟和歷史建築修復是希望讓文化資產與民眾生活緊密結合，很高興這座教堂被規劃成文物館，也為未來文物策展做好準備。

文物 歷史建築

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