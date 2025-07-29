中市榮獲2024 CDP「A級」殊榮 與全球頂尖氣候城市齊名

台中市在全球氣候治理舞台再創佳績！2024年「國際碳揭露專案(CDP)」評比揭曉，台中市榮獲最高等級的「A級城市」殊榮，與法國巴黎、英國倫敦、加拿大溫哥華、日本東京、韓國首爾等國際氣候領頭城市並肩齊名。

此次評比，共有752個城市納入評分，僅122座城市獲A級肯定，台中市躋身全球前15%頂尖城市，再度證明在氣候治理上的卓越表現。

市府於日前召開114年度第2次「永續低碳城市及氣候變遷因應推動會」，邀集各局處首長及外聘專家學者與會，展現永續治理成效。

永續低碳辦指出，為達到2050淨零目標，市府在永續發展與淨零轉型，努力趕上國際腳步，包含督促中火燃煤機組汰，除並推動「無煤台中」政策，持續督促台中電廠加速落實減煤工作。自市長盧秀燕上任以來，燃煤用量已明顯減少，從一年1,500萬噸降至1,200萬噸，減少達300萬噸，這是降低碳排放及改善空氣品質的關鍵。

此外，在工業鍋爐方面，中市全面輔導企業汰換燃油鍋爐為天然氣鍋爐，截至目前為止，全市961座工業鍋爐中，僅剩1家業者使用1座燃煤鍋爐，已規劃改為燃燒木質燃料與混燒固體再生燃料方式退場。

同時，台中市也設定明確能源轉型目標，推動「光電倍增計畫」，114年2月光電裝置容量已達836MW，成長超過5倍，持續朝2030年光電達1GW、再生能源裝置容量達2GW努力。

在交通方面，配合捷運、台鐵、高鐵等軌道運輸，滾動式完善公車路網，推出多元交通解決方案，搭配市民專屬雙十乘車優惠及市區公車全面電動化、YouBike 2.0設站突破1,500站，以實質行動鼓勵市民使用大眾運輸，打造台中低碳運輸環境。

在建築節能方面，市府納入都市發展及建築管理政策，推動「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，創六都之先引入「城市風廊」概念，以「基地通風率」做為評估指標，鼓勵業者為城市降溫，同時達到節能效果，市府核准的宜居建築建照已達252件，增加340處小型社區鄰里公園，形同「一建案一公園」。

此外，台中市亦積極響應SBTi(科學基礎減量目標倡議)，2022年啟動「2050淨零路徑」規劃，訂定明確減碳路徑並納入《台中市永續淨零自治條例》。目前該條例已於2024年1月函報中央，待行政院核定後將正式施行，未來將持續透過多管齊下，推動企業碳管理、零碳運輸、綠能轉型、智慧建築與永續生活等實質作為，逐步實現減碳目標。

在氣候調適行動上，透過整合各局處的努力，台中在水資源管理方面顯著進展，污水處理率成長幅度高達26.9%，居六都之冠。此外，導入濕式滯洪池、優化水情監測系統以改善淹水潛勢區域，並透過「引風、增綠、留藍」策略減緩都市熱島效應，打造一個永續、具備強大韌性的城市。

台中市亦持續鼓勵企業落實ESG(環境、社會、治理)，透過公私協力模式強化城市韌性，例如與台積電（2330）攜手推動都市及海岸植樹綠化，有效增進碳匯效能。目前台中市人均綠地面積更高達9.46平方公尺，躍升六都第二，展現宜居城市的魅力。

市府召開「永續低碳城市及氣候變遷因應推動會」，除了公布中市在2024年國際碳揭露專案(CDP)中榮獲最高A級城市評等，數位局亦報告「淨零生活數位點數平台」建置進度，透過數位轉型引導全民參與低碳行動，共同規劃台中永續未來。