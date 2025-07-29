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市公所被檢討！讓彰化員林三和地下停車場發揮功能 減少路邊平面車位因應

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市公所委外經營的三和公園地下停車場，外面有平面停車場，又有路邊收費停車格。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所委外經營的三和公園地下停車場，外面有平面停車場，又有路邊收費停車格。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市三和公園地下停車場，鄰接前瞻基礎建設停車場的路邊停車收費路段，未依規定調高停車費率，導致地下停車場停車率往往不到五成；員林市公所今表示，暫不考慮調高平面停車收費，改用減少路邊停車格來因應。

彰化縣已完工啟用的路外停車場有4處，包括台鐵彰化車站後站停車場、彰化市延平公園地下停車場、員林市三和公園地下停車場與福興鄉停8平面停車場，其中三和公園地下停車場緊鄰公部門投資興建的路邊停車收費路段，通常駕車民眾先看到平面收費停車位，若沒車位，才考慮到三和公園地下停車場。

三和公園地下停車場每小時收費30元，當日最高收費150元，員林市路邊停車收費每小時20元，無當日最高收費限制。彰化縣審計室查核全縣路邊停車收費管理，及爭取前瞻基礎建設計畫補助經費興建路外停車場，發現員林市三和地下停車場收費高於路邊停車，民眾可能優先找便宜方便的路邊停車位，降低地下停車場使用率，要求員林市公所改善。

員林市公所指出，改善方式有兩種，一是調高周邊停車費率，讓民眾願意選擇收費相對低廉的地下停車場，另一種方式是地下停車場周邊200公尺內沒路邊停車格，民眾找不到停車位，必須進地下停車場。

市公所表示，先前員林火車站也有類似狀況，市公所會同警方塗掉路邊汽機車的停車格，加寬路面寬度，民眾必須到收費停車場停車，三和公園地下停車場也用類似方法塗掉一些路邊停車格，將來是否再減少，視地下停車場營運包商的評估結果；市公所為保持全市地下停車場收費一致性，暫不考慮調整三和地下停車場費率。

員林 停車場

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