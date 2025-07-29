影／王義川評「台中人非常在乎錢」 江和樹籲：不要糟蹋台中人
726罷免投票，25案包括24席國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案全遭否決，民進黨立委王義川在政論節目說，「普發1萬」在台中全面發酵，2018年前市長林佳龍因取消老人健保補助而全面崩盤「台中人非常在意錢。」他的說法引起民眾黨中央委員江和樹不滿，批評「不要糟蹋台中人！」
江和樹說，王義川不要忘了自己曾經當過台中市的交通局長，領台中人的錢，也是台中栽培出來的。這個時候竟然侮辱台中人，「台北人比較高尚嗎？現在回過頭來笑我們台中人嗎？」
他說，不要忘了台中市前市長林佳龍因為刪除老人健保而沒有連任，但65歲以上的人為社會付出很多，給他照顧有什麼不對嗎？選輸了才說台中人愛錢，「你是不分區立委，為什麼素質這麼差？」不要糟蹋台中人。
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