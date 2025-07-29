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摩力FUN送！台中87家視障按摩據點消費滿400 抽電視、現金折抵

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
為推廣台中市優良視障按摩據點，台中市勞工局舉辦「摩力FUN送」，民眾消費滿額可獲抽獎卡。圖／台中市勞工局提供
為推廣台中市優良視障按摩據點，台中市勞工局舉辦「摩力FUN送」，民眾消費滿額可獲抽獎卡。圖／台中市勞工局提供

為推廣台中市優良視障按摩據點，台中市勞工局舉辦「摩力FUN送」，8月1日至9月12日活動期間，只要在「台中市優良視障按摩據點」消費滿400元，即可獲得一張抽獎卡，有機會抽中現金折抵與3C等多項好禮。

勞工局長期致力輔導視障朋友擁有一技之長，並推廣台中市優良視障按摩據點，促進民眾對其認識與建立健康觀念，為視障按摩師創造更多工作機會。

台中市勞工局舉辦「摩力FUN送」，今年參與優良視障按摩據點共87家，據點有在景點、賣場，甚至在醫院、車站，凡於活動期間至「台中市優良視障按摩地圖」上的據點消費滿400元，即可獲得抽獎卡一張，除有現中現折50至200元的現金折抵券之外，更有Apple iPad、50吋4K電視及Switch等多項熱門3C好禮，數量有限，送完為止。

勞工局長林淑媛表示，台中市視障按摩師皆經專業訓練與認證，不僅技術扎實，更以溫暖細膩的手感為大家帶來身心放鬆，舒壓解勞，一次到位。希望藉此活動讓更多民眾認識「台中市優良視障按摩據點」所提供的安心、專業放鬆選擇，體驗視障按摩的魅力，及支持視障朋友發展的職涯自立。

視障 按摩 台中市

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