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台中獲2024國際碳揭露專案A級城市 盧秀燕：空氣品質也改善

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市獲得2024國際碳揭露專案評比最高等級「A級城市」，市府表示近年推動中火減碳等作為卓有成效。圖為中火／聯合報系資料照
台中市獲得2024國際碳揭露專案評比最高等級「A級城市」，市府表示近年推動中火減碳等作為卓有成效。圖為中火／聯合報系資料照

台中市獲得2024國際碳揭露專案評比最高等級「A級城市」，與世界先進國家都市並列，在參與評比的全部752座城市中位列前15%。台中市長盧秀燕表示，近年推動淨零碳排卓有成效，也反映在空氣品質上，今年上半年PM2.5平均值是歷年同期次低。

中市府永續低碳辦公室指出，由國際非營利組織碳揭露專案（Carbon Disclosure Project）辦理的國際城市評比，去年共納入全球752座城市，獲得最高等級A級的城市有122座，台中位列其中，與巴黎、倫敦、溫哥華、東京、首爾等國際氣候領頭城市並肩。

永續低碳辦指出，市府為達到2050淨零碳排，推動多種轉型，包含督促台中火力發電廠汰換燃煤機組，盧秀燕上任後燃煤量從每年1500萬噸降低到1200萬噸，此外也輔導企業汰換燃油鍋爐為天然氣鍋爐，目前全市961座工業鍋爐中，僅剩1家業者使用1座燃煤鍋爐，也在規畫退場。

永續低碳辦表示，市府推動光電倍增計畫，今年2月光電裝置容量達836百萬瓦，目標2030年達到光電1百萬千瓦、再生能源裝置2百萬千瓦；交通方面完善軌道運輸與公車路網，廣設Youbike站突破1500站；建築節能也創六都之先制定宜居建築回饋辦法，目前已核准252件宜居建築執照。

盧秀燕今天在市政會議表示，台中此前從未取得A級城市評價，今年第一次拿到，躋身全球前15%頂尖城市之列，說明近年推動減碳很有成效；這也反映在空氣品質改善，今年上半年PM2.5平均值15微克，較去年同期減少1.9微克，是歷年同期次低，也比全國測站平均值低。

台中市長盧秀燕表示，首次獲得碳揭露專案A級城市，也反映在空氣品質上，今年上半年PM2.5平均值是歷年同期次低。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，首次獲得碳揭露專案A級城市，也反映在空氣品質上，今年上半年PM2.5平均值是歷年同期次低。記者陳敬丰／攝影

永續 建築 盧秀燕

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