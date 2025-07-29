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中元普桌開始了！台中南屯萬和宮去年1283桌做功德

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
萬和宮去年中元普度法會代辦的普桌供品。圖／萬和宮提供
萬和宮去年中元普度法會代辦的普桌供品。圖／萬和宮提供

台中南屯萬和宮中元普度法會代辦普桌開始登記，和去年相同，每桌酌收1600元，受理至8月27日；去年1800代辦普桌，其中1283桌不領回的供品，轉送慈善團體。烏日玉闕朝仁宮表示，廟方每年都維持在普桌1200桌規模，今年每桌酌收1700元，和去年相同，9月6日截止。

萬和宮董事長蕭清杰說，萬和宮從2009年開始接受信眾委託代辦普桌供品，2021年、2022年受新冠肺炎疫情影響，沒有接受信眾贊普及代辦普桌外，在2023年恢復受理信眾贊普及代辦普桌。

蕭清杰指出，萬和宮中元節普度的供品，均透過公開招標，並且組成評選小組，遵照董事長要求以專業、客觀、公正態度，圈選心目中最好的，獲得信眾口碑；普度法會結束，信眾沒有取回的供品，將援例轉贈有關機關及慈善機構。

烏日玉闕朝仁宮表示，廟方在每年農曆7月18日舉辦「慶讚中元盂蘭盆會布施十方」法會，善心信眾非常踴躍參加，都維持在普桌1200桌規模；普度後，贊普品或由信眾取回，或提供廟方捐助給弱勢家庭或社會機構，為信眾傳遞布施的心意。

普度 供品 法會

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