彰縣明年編千萬元買書 拚突破人均2冊

彰化縣政府去年編列近3千萬元推展圖書業務，到去年底，全縣每人平均擁冊書量1.98冊，在全國敬陪末座，慘輸連江縣人均7.99冊，也不及中、投兩縣市；縣府文化局表示，已爭取經費1千萬，預期明年可突破人均2冊。

彰化縣文化局輔導各鄉鎮市公共書館集中化管理，去年編列2939萬多元推動提高縣民擁有圖書冊數、加強圖書館服務指引等，其中增購圖書績效不彰，被彰化縣審計室檢討。

審計單位統計，除國立圖書館，教育部公共圖書館統計系統網站顯示，截至去年底，全國各縣市的每人平均擁冊書量以連江縣居冠，每人達7.99本，屏東縣6.71冊、澎湖縣5.43冊分列第2名和第3名。

彰化縣是六都以外人口最多的最大縣，每人平均擁書量1.98冊，不如六都如台北市3.81冊（第6名）、台南市2.96冊（第9名）、高雄市2.84冊（第11名）、桃園市2.7冊（第13名）、台中市2.5冊（第16名）、新北市2.49冊（第17名），在中部生活圈也輸給南投縣2.71冊（第12名）。

彰化縣人均擁冊書量排名全國第22名，未達館藏發展目標，彰化縣審計室建議各公共圖書館持續充實各類書籍。

彰化縣文化局表示，彰化人口百萬，若人均1.98冊就全縣公立圖書館藏書近250萬冊，高於擁冊書量前幾名縣市，且拿到教育部閱讀磐石獎，是六都以外第1名，可見彰化縣公立圖書館圖書數量及學校閱讀都不落人後，另彰化縣舊書淘汰率頗高，如果不分書籍新舊，只用藏書除以人口數計算，彰化縣處於劣勢並不公平。

文化局自2019年到今年，累積投入4020萬元圖書資源預算，累積斥資4020萬購置23萬7631冊書籍，今年追加預算300萬元和動支第二預備金600萬元添購圖書，明年將爭取編列1千萬元預算，預估全縣人均擁書率可達到教育部規訂人均2冊的館藏量標準。