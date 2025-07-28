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彰化縣公立圖書館人均擁冊量吊車尾 文化局：明年千萬元買圖書

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣公立圖書館藏書百萬冊，可惜縣民人均擁冊書量敬陪末座。圖／文化局提供
彰化縣公立圖書館藏書百萬冊，可惜縣民人均擁冊書量敬陪末座。圖／文化局提供

彰化縣建縣逾300年，自古文化教育風氣鼎盛，縣政府去年編列近3千萬元推展圖書業務，到年底全縣每人平均擁冊書量1.98冊，在全國敬陪末座，慘輸連江縣人均7.99冊，也不及中、投兩縣市；文化局今表示，已爭取明年度編列經費1千萬，衝破人均2冊。

彰化縣文化局去年為輔導各鄉鎮市公共書館集中化管理，去年編列2939萬多元推動理公立圖書館體系機制、強化人員專業、提高縣民擁有圖書冊數平均量、加強圖書館服務指引等工作，其中增購圖書績效不彰，被彰化縣審計室糾正。

根據審計單位統計，除了國立圖書館，教育部公共圖書館統計系統網站顯示，截至去年底，全國各縣市的每人平均擁冊書量以連江縣居冠，達每人7.99本，屏東縣6.71冊、澎湖縣5.43冊分列第二名和第三名。

彰化縣是六都以外人口最多的最大縣，每人平均擁書量1.98冊，既不如台北市3.81冊（第六名）、台南市2.96冊（第九名）、高雄市2.84冊（第十一名）、桃園市2.7冊（第十三名）、台中市2.5冊（第十六名）、新北市2.49冊（第十七名），在中部生活圈也輸給南投縣2.71冊（第十二名）。

彰化縣人均擁冊書量排名全國第二十二名，未達館藏發展目標，彰化縣審計室建議各公共圖書館持續充實各類書籍。

彰化縣文化局表示，其實文化局自2019年到今年，累積投入4020萬元圖書資源預算，累積斥資4020萬購置23萬7631冊書籍，今年追加預算300萬元和動支第二預備金600萬元添購圖書，明（115）年度將爭取編列1千萬元預算，預估全縣人均擁書率可達到教育部規訂人均2冊（件）的館藏量標準。

彰化 圖書館 文化局

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