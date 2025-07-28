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彰化首創童萌卡上路滿月 領卡1.5萬張使用率近4成

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府今年6月推出全國首創，專為幼兒設計的福利政策「童萌卡」，政策上路滿一個月，累計領卡數為1萬4335件。圖／悠遊卡公司提供
彰化縣政府今年6月推出全國首創，專為幼兒設計的福利政策「童萌卡」，政策上路滿一個月，累計領卡數為1萬4335件。圖／悠遊卡公司提供

彰化縣政府今年6月推出全國首創，專為幼兒設計的福利政策「童萌卡」，家中有1到3歲幼兒的家庭可領取1萬點數，用來購買各類育兒用品，預估全縣有2.4萬人受惠；政策上路滿一個月，累計領卡數為1萬4335張，發卡率近6成，其中已有近6000張完成實際消費，使用率已接近4成。

彰化縣府6月17日起發出第一張「童萌卡」，正式提供刷卡購物，悠遊卡公司表示，從使用「童萌卡」情形來看，最熱門的消費地點以嬰幼兒用品店為主，其次為藥局；以消費品項來看，則以嬰幼兒食品、哺育用品最受喜愛，其他包括嬰幼兒清潔保養、安全防護用品以及玩具也受家長青睞，實質用在家庭育兒支出上。

「童萌卡」是結合悠遊卡公司專為哺育嬰幼兒政策發行的專屬卡片，除了具備身分識別功能，卡片內含彰化縣政府補助的1萬點(1點= 1元)，目前累積特約商店已完成簽約265家。

不過童萌卡剛上路之際，有民眾抱怨許多知名的嬰幼用品專賣店家沒有加入，直呼可惜，縣府民政處說，申請參與的店家必須是營業稅籍設籍及納稅於彰化，希望藉此消費振興在地經濟，有的店家鼓勵消費者用童萌卡還祭出其他優惠，也確實有連鎖店家因童萌卡發行，將稅籍移到了彰化。

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