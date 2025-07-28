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台中市新增各1例屈公病、瘧疾 衛生局：曾赴印尼和印度旅遊外籍人士

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市衛生局說，考量國際往來頻繁，提醒市民，前往非洲、印度等瘧疾高風險地區前，應預先前往旅遊醫學門診諮詢。返國後如有發燒、頭痛等症狀，請盡速就醫並主動告知旅遊史。圖／台中市政府提供
台中市衛生局說，考量國際往來頻繁，提醒市民，前往非洲、印度等瘧疾高風險地區前，應預先前往旅遊醫學門診諮詢。返國後如有發燒、頭痛等症狀，請盡速就醫並主動告知旅遊史。圖／台中市政府提供

台中市政府衛生局上周分別接獲境外移入屈公病瘧疾各1例確定個案，分別為30多歲及40多歲外籍男性，7月初曾赴印尼印度旅遊，返台後因身體不適就醫，經通報及檢驗後，7月21日及25日分別確診。衛生局已啟動疫情調查與防治作業。

衛生局說，考量國際往來頻繁，提醒市民，前往非洲、印度等瘧疾高風險地區前，應預先前往旅遊醫學門診諮詢。返國後如有發燒、頭痛等症狀，請盡速就醫並主動告知旅遊史。

衛生局長曾梓展指出，依據疾管署監測資料，今年以來國際間登革熱、屈公病及瘧疾等蚊媒傳染病疫情較往年嚴峻，東南亞、中南美洲、非洲等地病例持續增加。截至7月27日，全國共計通報113例登革熱、16例屈公病及14例瘧疾個案，均屬境外移入；其中台中市累計10例登革熱、2例屈公病、3例瘧疾病例，亦皆為境外移入。

他建議，民眾出國前一個月先至旅遊醫學門診，依醫囑服用預防性藥物，並於旅途中落實防蚊措施，例如穿著淺色長袖衣物、使用含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或IR3535等核可防蚊液，選擇有紗門紗窗的居所，以降低感染風險。

曾局長強調，返國後應持續自主健康監測21天，如出現發燒、肌肉痠痛、倦怠等症狀，請佩戴口罩、儘速就醫，並務必告知醫師近期旅遊史，以利及早診斷與防疫通報。

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