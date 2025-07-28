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南投文化局長林榮森回校教書 許淑華感謝14年服務

中央社／ 南投縣28日電

南投縣政府文化局長林榮森8月1日起，離開現職轉回學校任教；縣長許淑華今天致謝林榮森在縣府服務14年，對南投文化工作推動貢獻很多，將借重經驗聘為縣政顧問。

許淑華今天召開縣務會議，許淑華除歡迎新任縣府消防局長陳興傑參加會議，也說明林榮森因個人規劃，8月1日起將離開現職、回學校任教，她感謝林榮森在縣府服務期間展現長才，推進各項文化發展，將借重文化領域相關經驗，未來聘任為縣政顧問。

許淑華說，林榮森曾在台灣省議會服務，也有民間工作經驗，到南投縣政府服務14年，從社會及勞動處長到文化局長，展現工作長才，擔任文化局長任內籌備南投美術館，對文化工作推動貢獻很多；新任文化局長人選目前未定案，但期許新任局長不斷推進各項工作。

林榮森是逢甲大學文學博士，曾任民政處長、社勞處長等職，並任各大美展評審委員，曾獲多項美展、文藝獎，並有多本書法著作、學術論文，目前自國立中興大學中國文學系借調，他表示，由於不能再借調，加上身體有些狀況，因此決定回校任教、調養身體。

文學 論文 南投縣 許淑華 文化局 美術館 中興大學 逢甲大學

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