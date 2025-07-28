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台中海洋館8月21日確定開館 台中議長：地方已期待10多年

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中海洋館確定8月21日開館營運，地方期待10多年。圖／台中市觀旅局提供
台中海洋館確定8月21日開館營運，地方期待10多年。圖／台中市觀旅局提供

台中海洋館多年前完工至今未開館，引起地方質疑，台中市觀旅局今天宣布海洋館確定8月21日開館營運；台中市議會議長張清照表示，地方已期待10多年，他爭取且緊盯10多年的海洋館終於要開幕，這是中部第一座海洋館，地方人都很期待。

台中市觀旅局表示，台中海洋館被視為連結海線各大觀光景點的重要指標建設，更是市府重大政策推動案，自民國101年起啟動規劃設計，歷經三任市長推動，現由市長盧秀燕持續積極推展，並於108年4月與民間機構完成簽約後，加速推動工程，將於今年8月21日正式對外開館營運。

台中市觀旅局長陳美秀表示，台中海洋館可結合梧棲觀光漁港的海港遊憩資源，能透過整合台中港三井OUTLET PARK、高美濕地、大安港媽祖文化園區、大安濱海樂園及大甲鎮瀾宮等海線知名景點，形塑具特色的觀光旅遊帶；此舉有助吸引民間投資，帶動海線整體觀光旅遊產業發展，創造地方就業機會並促進經濟活絡，為海線觀光注入嶄新活力。

觀旅局說明，台中海洋館為全國首座由地方政府主導設置、興辦、營運與管理的海洋水族展示教育場館，市府透過「促進民間參與公共建設法」，採OT（委外經營）模式，與具豐富海洋館營運經驗的民間業者合作。場館營運由OT廠商海珹股份有限公司負責管理，目前票種、票價及相關優惠資訊，將於8月8日公告於廠商官方網站。

觀旅局指出，台中海洋館位於台灣中部、鄰近梧棲觀光漁港，地理位置優越、腹地廣闊，交通便捷，具備高度觀光發展潛力，未來透過整合台中市濱海地區觀光資源，將有助於推動一日遊、二日遊等深度旅遊行程規劃，提供遊客多元選擇並活絡觀光動能。

台中市議長張清照表示，他爭取且緊盯10多年的海洋館8月21日要開幕了，這是中部第一座海洋館，這座海洋館，從他二哥前台中市議長張清堂時，就向前台中市長胡志強爭取，且已編列預算；他選上副議長、議長後，繼續努力、爭取，海洋館在前市長林佳龍時代興建，以「大甲溪流域基石」為建築外觀。

他說過程確實遇到很多困難，但10多年來，自己沒有放棄，緊盯市府編列預算、繼續建設，一定要完成「中部有海洋館」的夢想，經過府會努力，讓這項「可以促進海線觀光」的大建設得以夢想成真，即將對外開幕。

台中海洋館確定8月21日開館營運，地方期待10多年。圖／台中市觀旅局提供
台中海洋館確定8月21日開館營運，地方期待10多年。圖／台中市觀旅局提供

海洋館 台中市 觀光景點

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