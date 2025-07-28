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竹節草帶來雷陣雨 彰化毛豬胃口變好有利拍賣更高價

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
全台肉品市場都面臨豬源短缺，彰化縣肉品市場也不例外，毛豬拍賣每公斤均價維持在百元以上。記者簡慧珍／攝影
全台肉品市場都面臨豬源短缺，彰化縣肉品市場也不例外，毛豬拍賣每公斤均價維持在百元以上。記者簡慧珍／攝影

今年春季低溫日數較多，養豬場爆發藍耳病及仔豬流行性下痢，導致6月底開始出豬量明顯減少，彰化縣肉品市場毛豬交易行情突破每公斤均價百元大關，將按照農業部計畫後天（30日）增加休市一天，8月13日也可能再休市一天來調節出豬量。

彰化縣肉品市場表示，今年春季養豬場流行藍耳病和仔豬流行性下痢，母豬產量降低，仔豬夭折率高，及夏季天熱成豬胃口不好長得慢，三重因素使豬源減少，5月起成豬供應量遞減，到現在肉品市場每天拍賣量比正常少一成，拍賣價格高居不下，短期內配合農業部規畫增加休市天數來調節出豬量，以滿足中元普度時需求。

根據畜產交易資料顯示，今年5月中旬全台肉品市場漸有每公斤拍賣均價站上百元，彰化縣肉品市場6月28日拍賣總頭數1302頭，每公斤均價首度飆破百元來到102.64元，自此沒下跌，最近一周拍賣總頭數最少1414頭，最多1872頭，每公斤拍賣均價102.63元至104.37元。

彰化養豬戶蔡姓農民指出，現今最大問題是沒豬，仔豬流行性下痢是豬源短缺的最大問題，只要「漂亮一點」的成豬每公斤拍賣價都超過100元，唯一利多是接連颱風外圍環流帶來風雨使天氣較涼爽，成豬胃口應該會好一點，會長胖一點，賣得更好價錢。

蔡姓農民說，養豬戶最擔心的是台美關稅談判可能讓利美豬零關稅進口，美名其彌補台灣豬供應不足的缺口，實際上嚴重打擊台灣養豬產業，如果政府守不住豬肉進口關稅，希望能加強台灣豬標示，只有真正台灣豬肉才能標示台灣，不要魚目混珠，為農民留下最後活路。

豬肉 均價 農民 農業部 養豬場

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