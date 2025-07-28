鎖定宣傳823罷櫻！楊瓊瓔無懼地方會勘辦說明會

台中市立委第三選區罷團目標一致，目前分成「中三拒瓔」及「希望無瓊」2組人馬，二團志工今天在路口舉牌宣傳罷免。被提罷免的立委楊瓊瓔今天依排定會勘行程，她和台中市議員賴朝國上午辦理「潭子區聚興里市民活動中心興建案及聚興社區休憩場域環境改善二期工程」進度說明會。

台中市潭子區聚興里有近5千人口，長年苦無集會空間與公共休憩場域，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取下，市府斥資1840萬元興建市民活動中心，農村發展及水土保持署接續投入1900萬元推動聚興社區休憩場域環境改善一、二期工程，未來將以市民活動中心為核心，串聯萬坪綠帶、生態步道與森林廣場，打造兼具休閒、生態與藝文功能的社區新地標。

潭子區聚興里市民活動中心興建案，潭子區長劉汶軒說明，預定地位於新興國小旁、潭子區聯合辦公大樓後方，鄰近市警局與簡易棒壘球場，占地寬敞、交通便利。建築設計採森林、淺色系立面，預留大面積採光窗，以呼應萬坪綠地視野，預計明年1月開工、7月完工，可容納超過200人同時使用。

聚興里長黃沛綺表示，該里將近5000人口，連一個像樣的集會空間都沒有，遇到風雨還得借用學校或他里活動中心，真的很不便；她感謝賴朝國與楊瓊瓔多年為聚興里奔走爭取。

市議員賴朝國表示，新興營區舊址占地14公頃，楊瓊瓔委員努力10多年，陸續無償撥用興建新興國小、台中市警察局及潭子區公所等，聚興社區休憩場域環境改善一、二期工程創造萬坪綠地，而聚興里市民活動中心工程，過去因用地權屬與經費等問題延宕多年，如今終於拍板定案、下個月將上網招標。

楊瓊瓔指出，潭子區人口密集，尤其聚興里近年人口成長迅速，長期缺乏足以容納大型活動的公共空間，市民活動中心遲未興建讓她「掛心多年」，這次終於成功市府投入總經費達1840萬元，未來完工後將具備社區集會、藝文展演與銀髮族共餐等多功能用途，力求如期如質完工，回應地方所盼。