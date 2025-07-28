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1萬元發不成…台中普發4萬元？中市府澄清4萬是假訊息

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
立法院三讀通過普發現金一萬元，但台中市卻被竄改成普發現金4萬元，台中市府澄清：4萬元是假訊息。 記者徐白櫻／翻攝
立法院三讀通過普發現金一萬元，但台中市卻被竄改成普發現金4萬元，台中市府澄清：4萬元是假訊息。 記者徐白櫻／翻攝

立法院日前三讀通過「全民普發現金1萬元」提案，行政院明確表態不支持，並將在7月31日之前依法提出覆議。台中市南區區公所今上午接獲民眾反映，有人在群組中轉傳台中市政府普發4萬元的不實圖卡，台中市政府表示，經查證該圖卡內容為假訊息，公所已同步向市警局第三分局報案。

台中市政府指出，日前立法院通過全民普發1萬元方案，行政院尚未開始執行相關發放作業，絕無台中市政府另行補發4萬元情事。此類不實圖卡及訊息流傳，已對市民造成誤導，呼籲民眾切勿轉傳、散布或分享來源不明的訊息與圖卡，以免觸法。

警察局表示，呼籲民眾確實求證訊息內容的真偽，勿任意轉傳，如經警方追查到案，輕則處以行政罰鍰，社維法第63條第1項第5款可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，重則恐將觸犯刑事法律。

針對假訊息案件，警方會利用網路情蒐技術結合警政系統溯源追查，從網路時序追查源頭，將有心人士繩之以法。

網路 台中市 行政院

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