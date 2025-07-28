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台中大坑10號特產步道好吃好玩 麻竹筍、柚子特產盛產期

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大坑10號特產步道屬大坑步道群最容易到達的3條步道之一，步道周邊有許多各式攤商和農夫市集。圖／台中市觀旅局提供
台中市大坑10號特產步道屬大坑步道群最容易到達的3條步道之一，步道周邊有許多各式攤商和農夫市集。圖／台中市觀旅局提供

台中市大坑10號特產步道鄰近經補庫停車場，屬大坑步道群最容易到達的3條步道之一，交通便利，步道周邊有許多各式攤商和農夫市集，台中市觀旅局表示，7月開始陸續是麻竹筍、柚子、文心蘭、柑橘等大坑特產的盛產期，走步道休閒運動還可逛買農特產。

台中市觀旅局長陳美秀推薦，大坑10號特產步道屬於休閒級步道，長度1.2公里，主要特色為步道入口有許多農夫市集，由市府農業局輔導，台中地區農會協助管理販售在地小農產品，包含麻竹筍等各種竹筍、荔枝、香蕉、柑橘、柚子、地瓜、文心蘭、百合等各種蔬菜花果。

也有即食的愛玉、麻薏、饅頭等各式小吃，步道沿途還設有特產介紹，及大坑四寶：小麻、阿蘭、柚仔、柑仔等可愛公仔供拍照打卡。

觀旅局表示，大坑10號特產步道起點位於經補路，鄰近9號及9-1號步道登山口，可選擇單一步道來回或與9號及9-1號步道搭配環狀體驗，增加探訪的趣味性。步道主體以階梯棧道搭配平緩的碎石自然步道構成，行走安全，海拔介於170至320公尺間，可觀賞到中部地區低海拔淺山林相及生態特色，沿途設有多處賞景休憩平台可供休息；最有特色的賞景平台屬山頂的雙層休憩平台，平台與樹木融合，能眺望360度景色。

台中市風管所表示，大坑10號特產步道單趟需步行約1小時，來回含特產購買品嘗約需預留2.5至3小時的探訪時間，步道入口的農夫市集為在地小農農產品販售，產品新鮮且具在地特色步道，大坑四寶的主要盛產期，其中麻竹筍約在6到8月、柚子約在8到9月、文心蘭約在9到11月、柑橘則從10月至隔年2月有各式品種陸續盛產。

觀旅局說明，到步道可自行開車導航經補庫停車場，可方便停車前往登山口，也可搭乘台鐵或捷運至「松竹車站」下車，轉乘觀光公車66副或922號公車至大坑9號步道站，或搭乘客運有15、21、68、51、270、271、276、277、85等各路公車路線均可停留經補庫停車場前往登山口。

台中市大坑10號特產步道屬大坑步道群最容易到達的3條步道之一，步道周邊有許多各式攤商和農夫市集。圖／台中市觀旅局提供
台中市大坑10號特產步道屬大坑步道群最容易到達的3條步道之一，步道周邊有許多各式攤商和農夫市集。圖／台中市觀旅局提供

柑橘 台中市 公車路線 農夫市集

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