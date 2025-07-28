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影／台中海線雷雨交加居民整夜不敢睡 停電9000多戶已修復

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原區今天凌晨雷雨交加，天空一片白。記者游振昇／攝影
台中市豐原區今天凌晨雷雨交加，天空一片白。記者游振昇／攝影

台中海線地區昨天深夜到今天凌晨雷雨交加，打雷聲和雨聲讓很多民眾不敢睡，大雨造成海線60戶宅淹水，部分地區因雷擊停電，台電人員冒雨搶修，雷雨造成停電9037戶到清晨已陸續修復供電。

台電台中區處表示，台中海線地區昨天深夜停電事故，清水、大甲、大安等地區深夜豪大雨勢伴隨雷擊導致部分地區停電，事故主因台電公司高壓線路設備遭受雷擊損壞，台電接獲通報後立即派員到現場巡視搶修，本次雷雨停電受影響用戶為9037戶，事故發生後分別於凌晨1點6分、2點50分、2點52分及3點22分陸續完成修復，目前已全部恢復正常供電。

海線大雷雨也讓居民心驚膽顫，整夜不敢睡，統計台中市這次雷雨民宅積淹水情形，包括沙鹿、大甲、大安與清水區共有60戶淹水，到今天早上已陸續水退；依水利署通報警戒資訊，這次雷雨台中大甲地區已達一級淹水警戒，6小時雨量達170MM，多里和道路恐有積水風險，提醒居民防範。

一名海線居民說，他出生至今不曾遇過這種大雷雨，像爆擊的打雷，伴隨強光很嚇人，許多人說昨晚不敢睡，怕停電也擔心淹水。

台中海線地區今天凌晨雷雨，部分地區雷擊停電，台電人員冒雨搶修。圖／台電提供
台中海線地區今天凌晨雷雨，部分地區雷擊停電，台電人員冒雨搶修。圖／台電提供
台中海線地區今天凌晨雷雨，部分地區雷擊停電，台電人員冒雨搶修。圖／台電提供
台中海線地區今天凌晨雷雨，部分地區雷擊停電，台電人員冒雨搶修。圖／台電提供
台中海線地區今天凌晨雷雨，部分地區雷擊停電，台電人員冒雨搶修。圖／台電提供
台中海線地區今天凌晨雷雨，部分地區雷擊停電，台電人員冒雨搶修。圖／台電提供

淹水 停電 大雷雨 台中市

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