彰縣原民人口成長 將增設1席山地原民議員

儘管彰化縣總人口逐年下降，但原住民人口卻逆勢成長，目前達7064人。彰化縣政府民政處表示，主因是「原住民身分法」修法後，申請認定的門檻降低，更多具原住民血統或文化認同的族人申請登記，彰化將多一席山地原民議員席次。

民政處指出，以前申請原住民身分，須隨原住民父或母的姓氏登記，如今新法已不再強制更改姓氏，申請人可保留原有姓氏，只需增併列原住民傳統名字，讓族人申請更具彈性。

每年8月1日是原住民族日，彰化縣政府昨在「原住民生活館」舉辦活動，邀請各族群原住民族人共同慶祝「原住民族正名」三十一周年。縣長王惠美表示，彰化縣目前共有16個原住民族群，族人人數自她上任時的5000多人，成長至今達7064人，多數族人是為工作從原鄉遷入，並選擇在彰化落地生根，把這裡當成第二個家。

部分原住民族人指出，過去長年未在部落生活，甚至不諳族語，導致對自身身分產生疑問，不敢主動申請登記。雖享有教育加分、就業保障、各項補助等原民福利，但也有族人擔心會被外界質疑是為了「撈好處」，因此對申請身分有所猶豫。

縣府宣布，下屆選舉將增設「第十選區」一席山地原住民族縣議員。民政處指出，彰化縣目前僅有「第九選區」一席平地原住民議員，但實際上設籍的山地原住民人數已超過平地族群，依據相關法令規定，設籍人口達1500人即可設置新選區與議席。屆時，彰化議員席次將從54席增為55席。