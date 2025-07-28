中市推動行人正義 半年告發逾3.6萬件 車輛闖紅燈最多

台中市警局執行半年的「行人正義大執法專案」，今年一到六月共取締3萬6306件，以闖紅燈比率最高、占76％，另行人發生交通事故身亡有14件，其中11人涉橫越道路等違規，警方與學者提醒，用路人都需守法，以策安全。

市警局執行「行人正義大執法專案」， 取締車輛違規件數，前3名分別是「闖紅燈」2萬7709件、「行人違規」4,119件、「車輛不停讓行人」3073件。

交通部6月底修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，提高針對行人事故肇事者的處罰，若造成行人輕傷，最高可罰1萬8000元；若致重傷或死亡，處罰一律為最高額3萬6000元，藉以強化嚇阻。

交通大隊指出，這三項違規項目也是常造成行人交通事故主因，統計今年1至6月行人24小時內死亡人數共有14人，其中11名行人均涉有違規行為，占78.6%，以「未依標誌或標線穿越道路」為主要違規態樣。

除了行人違規，交通設施等設計是否也造成行人沒有防護機制，曝露在危險中？交通局表示，同步推動行人環境改善，截至6月底已完成217處行穿線退縮、增設331處庇護島、88處行穿道照明、685處行人專用時相，以及873處綠斑馬設計；標線型人行道總長度也已達25.6公里，將依實際路況持續擴建。

警方強化執法，要求各分局精準布點、強力取締，包括闖紅燈、行人違規、車輛未停讓、路口搶快左轉等行為，將高風險路口列為勤務重點。市府上半年辦理50場社區宣導、80場國小交通安全教育劇團活動，並走入長青學苑等場所，加強高齡族群的風險辨識與防禦能力。

依據交通部道安資訊平台統計，今年1至4月，台中市行人30日交通事故死傷人數為959人，較去年同期減少24人、較2023年同期減少83人，顯示政策已有成效。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任吳皇昇表示，要有效改善行人安全，必須從「工程、教育、執法」系統化推動。建議市府建立常態性「路口體檢」制度，透過大數據找出高風險地點進行分級管理，並運用智慧執法補足人力，交通教育也應分齡分眾推廣，確保宣導精準有效。