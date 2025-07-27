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彰化手電筒怪客鎖定全家 傳十家分店妮妮的兔子被抱走

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣多家全家超商今天出現一名黑衣男子買「蠟筆小新春日部遊藝會」福賞抽獎，卻趁店員沒注意時，拿手機手電筒照福賞籤，挑走最大獎「妮妮的兔子」。圖／民眾提供
彰化縣多家全家超商今天出現一名黑衣男子買「蠟筆小新春日部遊藝會」福賞抽獎，卻趁店員沒注意時，拿手機手電筒照福賞籤，挑走最大獎「妮妮的兔子」。圖／民眾提供

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彰化縣多家全家超商今天出現一名黑衣男子買「蠟筆小新春日部遊藝會」福賞抽獎，卻趁店員忙沒注意時，拿手機手電筒照福賞籤，挑走最大獎「妮妮的兔子」，至少有10家店受害，約20隻兔子玩偶最大獎被抱走，業者表示該男子以作弊方式拿大獎很不可取，未來若發現有客人再作弊會報警處理。

業者表示，「蠟筆小新春日部遊藝會」福賞抽獎很受年輕人歡迎，而最大獎「妮妮的兔子」玩偶價值約千元，抽獎一次350元，除了兔子玩偶最大獎外，還有其他鱷魚山先生抱枕、便便抱枕等。

業者發現今天他經營的3家彰化分店最大獎「妮妮的兔子」竟都各被抽走二隻，趕緊調監視器才發現一名黑衣男子每次均花700元抽二次，竟趁店員忙沒注意時，快速用自己手機手電筒照光辨識，找出最大獎的籤再拿去兌換，業者在群組通報提醒各分店注意有這種狀況，沒想到其他分店的最大獎也疑似被相同手法兌換走。

雖然業者急著報警，但警方表示，抽籤作業並未明定不能用照明裝置，且店員也未當場制止，客人應不構成違法。不過業者也通報總公司，檢討是否是因沒有防透光的塑膠膜或銀漆，而讓人有機可趁，並要求店員要加強防範，若再有客人用這種方式作弊，仍會報警處理。

彰化縣多家全家超商今天出現一名黑衣男子買「蠟筆小新春日部遊藝會」福賞抽獎，卻趁店員沒注意時，拿手機手電筒照福賞籤，挑走最大獎「妮妮的兔子」。圖／民眾提供
彰化縣多家全家超商今天出現一名黑衣男子買「蠟筆小新春日部遊藝會」福賞抽獎，卻趁店員沒注意時，拿手機手電筒照福賞籤，挑走最大獎「妮妮的兔子」。圖／民眾提供

店員 監視器

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